Savini e Di Marco a centrocampo sono impressionanti, Todisco e Greco spingono di continuo sulle fasce: le pagelle di Torino-Bologna

SAVA 6: deve sbrigare solamente l’ordinaria amministrazione, i giocatori del Bologna non gli creano mai particolari problemi. Non può nulla in occasione della rete del Bologna.

TODISCO 7: spinge con grande continuità sulla fascia destra ed è lui, dopo aver dribblato un paio di avversari, a servire a Cancello nell’azione del primo gol del Torino. Bravo anche in fase difensiva dove non si fa mai superare dagli avversari.

SPINA 6,5: insieme a Celesia riesce ad annullare Pagliuca. Prestazione di alto livello da parte del difensore centrale del Torino.

CELESIA 6,5: forse avrebbe potuto intervenire meglio in occasione del gol del Bologna e allontanare il pallone dalla propria area di rigore, ma la sua prestazione è comunque più che sufficiente.

GRECO 6,5: esattamente come Todisco sulla fascia opposta, anche Greco a sinistra offre una spinta continua in fase offensiva creando diversi problemi alla retroguardia del Bologna.

(Continua a pagina 2)