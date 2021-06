Nagy sorprende in difesa, dove è il migliore della retroguardia granata, stecca Lovaglio: le pagelle di Torino-Juventus

SAVA 6: non ha responsabilità sul gol che permette alla Juventus di passare in vantaggio e vincere la partita. Copre bene la propria porta parando tutto quello che può parare.

TODISCO 6: inizia bene la partita, mettendosi anche in luce con un paio di buoni spunti in fase offensiva. Anche in fase difensiva, nonostante qualche piccola sbavatura, riesce a contenere bene i giocatori della Juventus nella sua zona di campo.

NAGY 6,5: sostituisce Spina al centro della difesa e lo fa nel migliore dei modi. Tutti i cross che arrivano nell’area di rigore del Torino li prende lui e non concede nulla agli attaccanti della Juventus. Davvero buona la sua prestazione difensiva.

CELESIA 6: altra buona prestazione da parte del numero 6 del Torino. Finisce la partita da centravanti aggiunto ma palloni nell’area di rigore della Juventus non gliene arrivano.

GRECO 6: nel primo tempo in frase difensiva soffre un po’ le incursioni degli avversari, con il passare dei minuti riesce a prendere le misure ai calciatori bianconeri. Gioca con la solita grinta ed è uno degli ultimi a mollare.

