Torino-Juventus, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Penultima giornata del campionato Primavera 1: allo stadio Bertolotti di Volpiano si gioca Torino-Juventus. La squadra granata è reduce da due successi nelle ultime due partite (4-1 contro il Bologna e 2-0 contro l’Empoli) che le hanno permesso di raggiungere il Bologna in classifica e di poter sperare nella salvezza senza passare dai playout. La Juventus, dal canto suo, è in lotta per le prime posizioni e spera di chiudere il campionato nelle prime due posizioni per riuscire a qualificarsi direttamente alla final four. Segui Torino-Juventus in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Juventus: la diretta

34′ Sostituzione nel Toro: dentro Horvath al posto di Vianni.

33′ Angolo di Kryeziu, respinto, poi Lovaglio calcia al volo: mancino fuori misura.

31′ Ammonito Foschi per un’entrata in ritardo su Mulazzi.

28′ Miretti per Leo che ci prova da fuori: Sava c’è.

26′ Sostituzioni per Coppitelli: dentro Foschi e Continella, fuori Karamoko e Savini.

24′ Ancora Soule da fuori: palla fuori di nulla!

21′ Cross di Karamoko verso il secondo palo, lì sbuca Savini che colpisce di testa: para Garofani.

18′ Risponde Soule: tiro fuori.

17′ Ci prova Karamoko da fuori: in due tempi Garofani!

16′ Sostituzione nella Juve: dentro Soule per Chibozo.

12′ Ammonito Savini.

12′ Angolo di Kryeziu: colpo di testa di Vianni, alto di nulla!

10′ Ancora Garofani! Il portiere della Juve salva su Celesia, sugli sviluppi di un corner.

10′ Savini avanza centralmente, uno-due con Cancello, il 5 entra in area e calcia a tu per tu con il portiere: Garofani fa un miracolo e respinge!

8′ Ammonito Iling per un brutto fallo su Savini: il 9 della Juve reagisce, ma viene trattenuto dal suo allenatore.

7′ Sostituzioni per Coppitelli: dentro Lovaglio e Kryeziu, fuori La Marca e Di Marco.

3′ Prova a reagire il Toro con La Marca che si libera in area e calcia: tiro smorzato, blocca Garofani

1′ GOL della Juventus: ha segnato Iling. Cross dalla destra di Leo, Iling svetta su Todisco e infila Sava di testa.

1′ Si riparte a Volpiano: ricomincia il derby!

SECONDO TEMPO

45’+2 Finisce qui il primo tempo!

45’+2 La Marca mette in mezzo per Cancello che chiude sul secondo palo ma manda fuori! Occasione monumentale per il 9.

45′ Due minuti di recupero.

45′ Ancora disattento Greco, che si fa scippare da Leo: palla per Chibozo che calcia subito, non inquadrando la porta.

40′ Cancello mette dentro, Garofani la sfiora e il pallone galleggia a pochi centimetri dalla linea del gol: sul rinvio ci prova Savini dal limite, palla che esce di un soffio!

37′ Ammonito Nagy, che ha steso a centrocampo Chibozo, lanciato in ripartenza.

37′ Ora i prova il Toro: prima una conclusione rimpallata di Savini, poi un break di Todisco, che conquista un corner.

32′ Cross di Mulazzi: Chibozo ci prova di testa, ma il pallone finisce a lato di nulla!

30′ Miretti si accentra e calcia: il pallone viene deviato e finisce a De Winter. Il centrale, tutto solo, la spinge tra le braccia di Sava.

25′ Contropiede Toro: Di Marco al limite per Karamoko che ci prova da ottima posizione, ma spara alto!

24′ Iling riceve in area e calcia: para Sava!

23′ Ci prova Sekulov da fuori: blocca Sava.

21′ Prova a rispondere il Toro: Todisco conquista palla, caparbio, al limite e serve col filtrante Cancello. Il 9 viene fermato da Garofani in uscita e pure dall’assistente: era in fuorigioco.

20′ Ancora Juve: Turicchia fa tutto da solo, affronta Nagy e cerca il cross teso, palla sull’esterno della rete.

18′ Resta a terra Karamoko: sanitari del Toro in campo.

17′ Chibozo si divora il vantaggio! Palla dentro di Mulazzi, il pallone sfila e il 10 bianconero mastica il pallone, fallendo il più facile dei tap-in, in solitudine e a porta quasi vuota.

12′ Greco perde un pallone sanguinoso: Mulazzi ne approfitta, entra in area e cerca Chibozo. A pochi passi dal gol è Todisco a salvare tutto!

11′ Vianni sfonda a destra e mette dentro: Garofani blocca a terra.

10′ Iling per Ntenda che crossa teso: Celesia spazza in angolo!

7′ Cancello perde un dribbling in area, recupera e riparte Nzouango: dall’altra parte è provvidenziale Nagy a chiudere e ad evitare pericoli.

4′ Gioco frammentato, in questa prima fase: nessuna delle due squadre ha per ora il predominio.

1′ Si parte!

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Juventus 0-1: il tabellino

Marcatore: st. 1′ Iling (J)

Ammoniti: pt. 37′ Nagy (T), st. 8′ Iling (J), 12′ Savini (T), 31′ Foschi (T)

Torino (4-2-3-1): Sava; Todisco, Nagy, Celesia, Greco; Di Marco (dal 7′ st. Kryeziu), Savini (dal 26′ st. Continella); La Marca (dal 7′ st. Lovaglio), Karamoko (dal 26′ st. Foschi), Vianni (dal 34′ st. Horvath); Cancello. A disposizione: Girelli, Aceto, Portanova, Larotonda, Tesio, Favale, Oviszach. Allenatore: Coppitelli

Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Iling, Miretti, Turicchia, Mulazzi; Sekulov, Chibozo (dal 16′ st. Soule). A disposizione: Senko, Dellavalle, Omic, Sekularac, Bonetti, Cotter, Cerri, Daffara. Allenatore: Bonatti

Arbitro: Vigile di Cosenza

Primavera, Torino-Juventus: il preparita

Vincere per evitare i playout e raggiungere la salvezza senza passare dai playout: è questo l’obiettivo della Primavera del Torino. All’andata, a Vinovo, la formazione bianconera vinse per 4-2 ma questo è tutto un altro Toro: da quando Federico Coppitelli si è seduto sulla panchina granata, sostituendo Marcello Cottafava, la Primavera si è rigenerata, ha cominciato a giocare e ottenere risultati importanti che l’hanno portata a recuperare ben 11 punti alla Lazio e agguantare il Bologna in classifica. Nel derby Coppitelli ripropone il solito 4-2-3-1 con Cancello punta centrale e Vianni esterno d’attacco. Sulla trequarti spazio anche a Karamoko, giocatore fondamentale per la squadra granata.

Primavera, Torino-Juventus: dove vederla in TV

La partita del campionato Primavera 1, Torino-Bologna, in diretta sarà trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche su Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Sava; Todisco, Nagy, Celesia, Greco; Di Marco, Savini; La Marca, Karamoko, Vianni; Cancello. A disposizione: Girelli, Aceto, Portanova, Foschi, Larotonda, Tesio, Kryeziu, Continella, Horvath, Lovaglio, Favale, Oviszach.Allenatore: Coppitelli

Juventus (4-4-2): Garofani; Mulazzi, De Winter, Nzouango, Ntenda; Iling, Miretti, Leo, Turicchia; Sekulov, Chibozo. A disposizione: Senko, Dellavalle, Omic, Sekularac, Bonetti, Cotter, Cerri, Soule, Daffara. Allenatore: Bonatti