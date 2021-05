Todisco e Greco faticano quando la Roma spinge sulle fasce, Sava incerto sul primo gol: le pagelle di Torino-Roma

SAVA 5,5: ha sulla coscienza la rete che permette alla Roma di sbloccare il risultato, quando non trattiene un pallone e permette a Buttaro di sbloccare il risultato. Alterna poi alcune ottime partite ad altre incertezze.

TODISCO 5,5: fatica a contenere gli avversari sulla propria fascia di competenza non è un caso che molte selle azioni più pericolose della Roma arrivino proprio dalla fascia presidiata da Todisco.

SPINA 6,5: con la sua deviazione dopo l’incornata di Celesia realizza del 2-2, nonostante il Torino si trovasse in inferiorità numerica. Peccato che non sia servita per portare a casa almeno un pareggio che sarebbe stato meritatissimo.

CELESIA 6,5: altra buona prestazione da parte di Celesia. Dalle sue parti gli attaccanti della Roma faticano a passare, tiene bene la posizione ed è sempre puntuale negli anticipi. Inoltre con il suo colpo di testa propizia il gol del 2-2 di Spina.

GRECO 5,5: rispetto a Todisco sulla fascia opposta, spinge molto in fase offensiva. Perde però la marcatura di Bamba, e manca l’intervento sul pallone, in occasione del secondo gol della Roma. Un episodio che macchia la sua prestazione.

