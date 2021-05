Torino-Roma, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torino-Roma è la partita che apre la 23a giornata del campionato Primavera 1. Le due squadre sono separate da 20 punti in classifica, sono appena 19 quelli conquistati fino a questo momento dalla formazione granata, 39 quelli invece portati a casa dai giallorossi, attualmente terzi in classifica ma ad appena due punti dalla capolista Sampdoria. Il Torino condivide invece il penultimo posto in classifica contro la Lazio, riuscire ad arrivare davanti ai biancocelesti vorrebbe dire evitare la retrocessione diretta. Alle 15 il calcio d’inizio della partita, segui Torino-Roma in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Roma: il prepartita

Calcio d’inizio alle ore 15, allo stadio Goia: a quell’ora inizierà la partita tra il Torino e la Roma. La Primavera granata allenata da Federico Coppitelli è reduce da due vittorie consecutive: 1-0 in trasferta contro l’Ascoli e 3-1 in casa contro l’Inter. Ora cerca un altro risultato positivo per proseguire la propria scalata in classifica e raggiungere la salvezza. Il tecnico granata farà affidamento a Karamoko, che da quando è tornato dalla squalifica ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra. Tra i pali ci sarà Sava, che nelle ultime settimane è stato spesso convocato in Prima squadra da Davide Nicola per via delle assenze di Sirigu prima e Milinkovic-Savic poi.

Primavera, Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Roma: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Roma, in diretta, è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul sito della TV. La partita può inoltre essere seguita anche su Torino Channel. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Torino-Roma: la diretta

