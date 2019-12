Primavera, le pagelle di Torino-Milan: bene Onisa, Marcos è una diga ma sbaglia il rigore decisivo - Toro.it

Siniega ed Enrici di fanno trovare pronti in difesa, Gonella mostra lampi di classe in attacco: le pagelle di Torino-Milan Primavera

TROMBINI 6,5: di vere e proprie parate, nei tempi regolamentari, non è mai chiamato a farne. Si fa apprezzare però per l’attenzione e alcune provvidenziali uscite che evitano guai al Torino. Nei supplementari salva la propria porta in un paio di occasioni.

SINIEGA 7: copre bene la propria zona del campo non lasciando spazi agli attaccanti avversari. Attento e concentrato per tutta la durata della partita, buona la sua prestazione.

MARCOS LOPEZ 7: lo avevamo visto in ottima forma dieci giorni fa nel derby, al suo esordio in questa stagione. Sesia questa sera lo ha riproposto al centro della difesa e lo spagnolo si è fatto trovare pronto. Sbaglia il rigore alla fine ma la sua prova resta più che buona.

ENRICI 6,5: insieme a Siniega e Marcos Lopez forma un solido terzetto difensivo. Nella sua zona di campo il Milan riesce a sfondare in un paio di occasioni con pericolosità, ma il difensore riesce a mettere alcune pezze.