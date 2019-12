Coppa Italia Primavera, Torino-Milan 6-7 (0-0 dts): granata eliminati ai rigori - Toro.it

Torino-Milan, la diretta live della partita della Coppa Italia Primavera 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Si gioca al “Vittorio Pozzo” di Biella, la partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2019/2020 tra Torino e Milan. I granata di Marco Sesia, reduci dal pareggio per 0-0 in campionato contro l’Empoli, se la vedranno con i rossoneri di Federico Giunti, retrocessi nella passata stagione nel campionato Primavera 2 ma già lanciati verso una immediata promozione. Nel secondo turno, i meneghini avevano sconfitto per 5-1 lo Spezia; il Toro, invece, è all’esordio nella competizione. Il fischio d’inizio sarà alle ore 20.

Coppa Italia Primavera, Torino-Milan: la diretta

SBAGLIA il Torino. Marcos Lopez colpisce la traversa

GOL Milan. Segna Tonin

GOL Torino. Tiro potente e centrale di Siniega, la palla colpisce la parte bassa della traversa e poi entra

GOL Milan. Frigerio segna

GOL Torino. Senga Ibrahimi, si va a oltranza

GOL MIlan. Sala calcia alla sua sinistra, Trombini intuisce l’angolo ma non ci arriva

GOL Torino. Segna Greco con un sinistro preciso

GOL Milan. Sinistro potente e centrale di Brescianini che non sbaglia

GOL Torino. Moreo calcia debolmente ma angola il pallone e Soncin non ci arriva

GOL Milan. Mionic spiazza Trombini

GOL Torino. Tiro forte e centrale di Sandri

GOL Milan. Olzer tira a sinistra, Trombini va dall’altra parte

GOL Torino Garetto calcia alla destra di Soncin, pallone angolato imprendibile per il portiere

GOL Milan. Michelis segna

RIGORI

16′ Angolo battuto sul secondo palo, Soncin in uscita a suo il pallone e FINISCE LA PARTITA: SI VA AI RIGORI

16′ Angolo per il Toro. Ultima occasione per i granata

15′ Un minuto di recupero

15′ SOSTITUZIONE nel Torino. Entra Moreo al posto di Ricossa

12′ AMMONIZIONE per Sandri

10′ OCCASIONE per il Milan. Colpo di testa di Mionic, lasciato solo sul secondo palo, bravissimo Trombini a respingere il pallone e poi a bloccarlo

8′ Meglio il Milan del Torino in questo secondo tempo supplementare. La formazione ospite sta ora spingendo maggiormente

6′ AMMONIZIONE per Kouadio

4′ Grande intervento difensivo di Siena che strappa il pallone dai piedi di Sala e poi guadagna una punizione

1′ Inizia il secondo tempo supplementare

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

15’+3 Finisce qui il primo tempo supplementare.

15’+3 Super Trombini su Sala! Il portierino salva il Toro.

15’+1 AMMONITO Olzer.

15′ Due minuti di recupero.

13′ Ibrahimi per Kone che è solo ma si fa murare il tiro da pochi metri! Sulla ribattuta Garetto di prima: para Soncin!

12′ AMMONITO Potop per un fallo tattico su Greco.

11′ Sala in mezzo per Olzer che sbuccia di testa e non inquadra la porta.

10′ SOSTITUZIONE per Giunti: dentro Bosisio per Barazzetta, in preda ai crampi.

7′ Olzer subito si accentra e mette dentro: Trombini esce e blocca.

6′ SOSTITUZIONE nel Milan: dentro Frigerio per Brambilla, ma anche Olzer per Pecorino.

1′ Si ri-ri-parte! Primo possesso per i granata.

Cambi nel Toro: dentro Ricossa e Sandri per Munari e Onisa.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

45’+4 Finisce qui anche il secondo tempo: si andrà ai supplementari.

45’+3 Pecorino di testa sugli sviluppi dell’ultima punizione: Trombini salva lo 0-0!

45′ Tre minuti di recupero.

44′ SOSTITUZIONE nel Toro: dentro Kone per Gonella.

40′ Tonin lotta in area e tocca per Brescianini: sinistro sul secondo palo e palla a lato di un nulla!

38′ SOSTITUZIONE per Sesia: dentro Greco al posto di Rotella.

36′ AMMONITO Ibrahimi per un brutto fallo su Oddi.

29′ Il pallone finisce sui piedi di Onisa che calcia: vola ancora Soncin!

28′ Gonella è un funambolo: dribbling in mezzo a due e destro all’incrocio, vola Soncin e mette in corner!

27′ SOSTITUZIONI nel Milan: dentro Mionic e Tonin per Maldini e Capanni.

26′ AMMONITO Rotella.

21′ Occasione monumentale per il Toro! Cross di Kouadio, Sala respinge su Gonella che calcia a botta sicura ma trova ancora la respinta del rossonero sulla linea. Proteste dei granata per un tocco con la mano, ma il pallone sembra essere finito sul ventre e non sul braccio del calciatore ospite.

16′ Si destreggiano bene Onisa e Gonella, poi subentra Ibrahimi che calcia da fuori: alto.

14′ Brescianini dai venti metri: palla in curva.

8′ Cross di Capanni per Pecorino che di testa sfiora soltanto la sfera.

5′ Pecorino punta la porta, rientra sul sinistro e calcia: palla fuori, subito occasione Milan!

1′ Si riparte! Toro in possesso.

SECONDO TEMPO

45’+2 Finisce qui il primo tempo! 0-0 tra Torino e Milan.

45’+1 AMMONITO Maldini.

45′ Brambilla in dribbling mette dentro, Trombini la liscia in uscita ma nessuno riesce a infilare in rete.

43′ Altra azione ben gestita dal Milan: conclusione dal limite e palla che si spegne di poco fuori.

40′ Oddi pensa al cross dalla trequarti ma fa partire quasi un tiro, che Trombini vede sfilare al di sopra della traversa.

39′ Da segnalare, intanto, lo striscione “TH liberi”, che compare sulla tribuna opposta a quella centrale.

36′ Cross di Sala dalla sinistra, colpo di testa in completa solitudine di Pecorino: palla alta! Il Toro ha corso un grosso rischio.

34′ Resta a terra Ibrahimi, soccorso dai sanitari del Toro.

32′ Il Milan attacca ma il pallone scorre a fatica: il campo è insidioso a dir poco.

25′ Kouadio è un treno sulla sinistra: recupera un buon pallone e giunge fin sul lato corto, palla a rimorchio per Gonella che però calcia in bocca a Soncin.

20′ Ripartenza Milan: Capanni si lancia in contropiede e tira all’ingresso in area, sbattendo su Siniega che tocca in corner.

15′ Proteste del Toro per un contatto in area ai danni di Kouadio. Ma il 6 è sembrato penalizzato, più che da una spinta, dal terreno di gioco in pessime condizioni.

12′ Gonella cerca l’uno-due con Ibrahimi, Potop intercetta ma non spazza, allora ancora il 10 ci prova a giro: para Soncin.

9′ Risponde il Milan: Brescianini, da destra, si accentra e ci prova col mancino. Deviazione in corner.

7′ Onisa per Garetto che calcia subito da fuori: Soncin blocca.

4′ Azione insistita del Toro: cross di Kouadio, poi di Munari. Il Milan respinge, ma Onisa riesce a calciare dal limite: palla sul fondo.

1′ Partiti! Primo pallone giocato dal Milan.

Squadre in campo al “Pozzo” di Biella: pochi minuti al fischio d’inizio.

PRIMO TEMPO

Coppa Italia Primavera, Torino-Milan 0-0: il tabellino

Ammonito: pt. 45’+1 Maldini (M), st. 26′ Rotella (T), 36′ Ibrahimi (T) pts. 12′ Potop (M), 15’+1 Olzer (M), sts 6′ Kouadio (T), sts 12′ Sandri (T)

Torino (3-5-2): Trombini; Siniega, Marcos, Enrici; Rotella (st. 38′ Greco), Garetto, Onisa (pts. 1′ Sandri), Munari (pts. 1′ Ricossa; sts 15′ Moreo), Kouadio; Gonella (st. 44′ Kone), Ibrahimi. A disp. Lewis, Pirola, Celesia, Michelotti, Snidarcig, Bongiovanni, Caon. All. Sesia

Milan (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta, Potop, Michelis, Oddi; Brescianini, Brambilla (pts. 6′ Frigerio), Sala; Maldini (st. 27′ Mionic); Pecorino (pts. 6′ Olzer), Capanni (st. 28′ Tonin). A disp. Jungdal, Moleri, Stanga, Bosisio, Merletti, Tahar, Haidara, Capone. All. Giunti

Arbitro: Donda di Gradisca d’Isonzo

Coppa Italia Primavera, Torino-Milan: prepartita e probabili formazioni

Il Torino Primavera potrebbe presentare molte novità rispetto all’undici che sabato scorso ha giocato e pareggiato contro l’Empoli. Sesia, infatti, non lesinerà sul turn-over, per testare i giocatori che in questa stagione hanno avuto meno spazio. Su tutti, potrebbero trovare minuti importanti il terzino Kouadio e Ibrahimi, prima punta entrata nel finale contro i toscani.

Coppa Italia Primavera, Torino-Milan: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Torino e Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera 2019/2020, sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming HD su SI Smart. Potrete seguire invece la cronaca in diretta live qui su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Torino-Milan: formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Trombini; Siniega, Marcos, Enrici; Kouadio, Garetto, Onisa, Munari, Rotella; Gonella, Ibrahimi. A disp. Lewis, Pirola, Celesia, Ricossa, Michelotti, Sandri, Snidarcig, Greco, Bongiovanni, Caon, Kone, Moreo. All. Sesia

Milan (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta, Potop, Michelis, Oddi; Brescianini, Brambilla, Sala; Maldini; Pecorino, Capanni. A disp. Jungdal, Moleri, Stanga, Bosisio, Merletti, Tahar, Frigerio, Mionic, Haidara, Olzer, Capone, Tonin. All. Giunti