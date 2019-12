Primavera, stasera l’esordio in Coppa con il Milan: niente Filadelfia, si gioca a Biella

Questa sera la Primavera del Toro esordirà in Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 20 ma si giocherà al “Vittorio Pozzo” di Biella

Non c’è tempo per riposare troppo per la Primavera del Torino, che questa sera esordirà in Coppa Italia contro il Milan, nella sfida valida per gli ottavi di finale. Il match è in programma alle ore 20.00 e si disputerà allo stadio “Vittorio Pozzo” di Biella. Il Filadelfia non è disponibile perché utilizzato dalla Prima squadra per gli allenamenti e i campi nella provincia, come quelli di Gurgliasco e Vinovo, non dispongono di un’adeguato impianto di illuminazione per la diretta televisiva (Sportitalia trasmetterà l’incontro).

Un Milan in forma attende la Primavera di Sesia

La formazione granata entra nella competizione direttamente agli ottavi, grazie al piazzamento dello scorso anno in quarta posizione. Ora sono pronti a lasciare il segno in questa competizione, come accaduto spesso negli ultimi anni. Reduci in campionato da un pareggio contro l’Empoli, i ragazzi di Sesia, attualmente in decima posizione, dovranno compiere uno degli ultimi sforzi prima della chiusura del 2019. Il Milan dal canto suo, lo scorso anno è stato retrocesso in Primavera 2, dove sta dominando nel proprio girone.

I rossoneri sono infatti primi in classifica con 32 punti (frutto di dieci vittorie e due pareggio in dodici giornate) e rischiano di mettere in serie difficoltà il Toro, non del tutto assestato dopo un inizio di stagione ricco di cambiamenti. Anche nella sua avventura in Coppa Italia ha raccolto successi: al primo turno ha infatti sconfitto la Sampdoria ai rigori, dopo il 2-2 nei tempi regolamentari; diverso è stato l’epilogo contro lo Spezia al turno successivo, con i rossoneri che hanno dominato la partita per 5-1. Ora tocca al Toro, che sta faticando ad imporsi ed a stare al passo con i traguardi raggiunti nelle stagioni passate, mostrare il proprio valore.

Coppa Italia Primavera: Torino-Milan, il revival della finale di due anni fa

La sfida di questa sera ha un sapore speciale. Può infatti considerarsi un revival della finale di due anni fa, con i granata che si sono aggiudicati l’ottava Coppa Italia battendo nella doppia finale proprio il Milan. Sia all’andata che al ritorno la squadra di Coppitelli è riuscita ad imporsi, portando a casa il risultato. La prima gara si è disputata il 6 aprile 2018 allo Stadio Filadelfia: Butic e Rauti, che cercherà di ripetersi stasera, hanno siglato i due gol della vittoria. Il ritorno invece è arrivato il 13 aprile, a San Siro: anche qui, il Toro ha avuto la meglio con il gol di Borello, che ha definitivamente consegnato il trofeo ai granata.