Sesia: “Partita condizionata da errori arbitrali”

Il tecnico della Primavera del Torino, Marco Sesia, ha commentato l’eliminazione dei granata dalla Coppa Italia per mano del Milan

Non ci sta Marco Sesia. Dopo la sconfitta ai calci di rigore per mano del Milan, quella che ha portato all’eliminazione del Toro dalla Coppa Italia, il tecnico ha così commentato. “Questa partita è stata fortemente condizionata da evidenti errori arbitrali. Di solito non parlo mai degli arbitri, ma oggi non posso non farlo: pochi minuti prima del 90’ c’era un rigore clamoroso con espulsione per un giocatore rossonero. Il rigore non è stato visto, e di conseguenza siamo andati ai supplementari prima e ai rigori poi, dove la fortuna non ci ha aiutato”, ha detto il tecnico al termine della partita che si è disputata a Biella per l0indisponibilità del Filadelfia.

Sesia dopo l’eliminazione

Poi sulla prestazione: “Per quanto riguarda la prestazione ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo giocato una delle migliori partite dell’anno. Erano dispiaciuti ovviamente per l’esito del match, ma gli ho detto che i rigori non c’entrano niente con ciò di buono fatto oggi”.