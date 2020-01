Primavera, le pagelle di Torino-Sassuolo: Lewis para tutto, che sfortuna Greco - Toro.it

Singo è autore di una prestazione di grande livello in difesa e nel primo tempo colpisce anche un palo: le pagelle di Torino-Sassuolo

LEWIS 7,5: più volte è bravo a mantenere inviolata la propria porta con interventi tutt’altro che semplici. Dimostra ancora una volta di essere tra i migliori portiere della categoria.

SINGO 7: per i giocatori del Sassuolo è impossibile da superare. Fa valere il suo fisico, vincendo praticamente tutti i duelli. Nel primo tempo, in una delle sue sortite offensive, colpisce anche un palo con una gran conclusione dal limite.

SINIEGA 6: gioca come centrale nella difesa a tre, nel ruolo che nella posizione parte di stagione era solitamente occupata da Buongiorno. Buona la sua gara.

CELESIA 6: un’entrataccia su un avversara a inizio partita lo costringe a giocare buona parte della partita con il freno a meno tirato per non rischiare il secondo giallo. Buona comunque la sua prestazione. (st 14′ ENRICI 6: entra bene in partita).