LIVE Primavera Torino-Sassuolo 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Torino-Sassuolo, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torino-Sassuolo aprirà per la Primavera granata il 2020. L’ultima apparizione della squadra di Sesia, quella dello scorso 21 dicembre, ha visto il Toro battere in trasferta il Pescara. Avevano chiuso l’anno con una vittoria i granata, e oggi torneranno a giocare in casa, al Filadelfia. Segui la diretta di Torino-Sassuolo Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Sassuolo: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA DI TORINO-SASSUOLO

30′ Punizione dal limite battuta da Gonella, che la trasforma in un tiro-cross, mandandola oltre la linea di fondo

30′ Ammonito Saccani per un fallo su Kouadio

29′ Il Toro torna in avanti. La palla arriva aBongiovanni che cerca la conclusione ma non la trova. Corner per i granata, che riprovano a trovare il vantaggio, ma la difesa del Sassuolo allontana

27′ Ottima chiusura di Siniega su Oddei. L’arbitro fischia poi una punizione a favore del Toro che accelera la manovra. I granata tentanp un lancio lungo per favorire l’inserimento di Greco, ma la palla finisce fuori

26′ Il Toro torna in avanti con Singo che attraversa tutto il campo. Scarica poi su Kouadio, che crossa in mezzo. La palla però esce, favorendo i neroverdi

25′ Bongiovanni sulla destra cerca il dribbling e lo trova. Saltato un avversario, tenta un cross in mezzo, che non gli riesce. Rinvio da fondo per Russo che lo batte corto

24′ Adopo si rende autore di una buona azione, sbagliando poi le misure di un filtrante in avanti. Russo blocca la sfera e fa ripartire i suoi. Singo riesce ad impedire ad Aurelio di trovare il vantaggio

23′ Oddei si rende pericoloso guadagnando il fondo. Alla fine scivola e la palla esce, tornando al Toro. Rischio poi del Toro che spende un altro fallo, concedendo una punizione ai neroverdi

22′ Ammonito Celesia per un intervento duro su un avversario. Punizione per gli avversari

21′ Rimessa laterale in posizione avanzata per il Sassuolo. Pericolo per Lewis che esce a vuoto, ma che reisce comunque a salvarsi

20′ Palla in mezzo dalla bandierina, con Ibrahimi che in velocità cerca il tap in vincente ma arriva un altro corner. Gonella ci riprova dalla bandierina con nessuno dei compagni che colpisce la sfera. L’arbitro ferma poi il gioco per un fallo in attacco di Siniega

19′ Occasione granata con Ibrahimi che cerca il cross in mezzo. La palla arriva a Gonella che cerca il gol ma Russo la mette in corner

18′ Il Toro ricomincia da Sinega, che apre poi per Celesia. I granata faticano a trovare spazi. Celesia avanza e la mette per Kouadio, che prova un lancio lungo. Il Sassuolo intercetta e torna in possesso della sfera

16′ Grande occasione per Oddei che riceve una palla lunga e tenta l’azione individuale. Celesia riesce a mettere la sfera in corner. La palla dalla bandierina arriva ad Oddei, che mette la palla in mezzo per Bellucci. Grande parata di Lewis che sfrutta l’istinto evitando il vantaggio neroverde

15′ Buona copertura di Adopo su Ghion, che però ha la meglio ottenendo una rimessa laterale. Se ne occupa Aurelio mettendola per Ghion, ma Singo intercetta ed allontana la sfera

13′ Il Sassuolo tenta di ripartire con una palla lunga per Mattioli. Singo rinvia ma la sfera arriva ad un avversario. C’è poi un tentativo avversario ulteriore, ma il Toro si salva

12′ Qualche rischio del Toro in difesa, che ancora una volta se la cava su un tiro in profondità. I granata ripartono sfruttando la fascia sinistra, ma non riescono a trovare lo specchio

11′ Errore di Russo con il Toro in posizione avanzata. I granata non sfruttano l’occasione ed il Sassuolo ha a disposizione una ripartenza con Oddei e Ghion che si ritrovano nell’area granata. L’arbitro interrompe l’azione per fuorigioco

10′ Riprende il gioco. Il Toro recupera subito il possesso palla. C’è poi una rimessa laterale con Kouadio che si trova la strada sbagliata. C’è un tentativo di Ibrahimi ma la palla esce. Rimessa da fondo per i neroverdi che possono respirare

8′ Rischio di Singo che ne esce illeso. I granata rimangono in possesso e tornano in attacco. Gonella crossa in mezzo con la palla che arriva a Greco. Fallo in attacco per lui nei confronti di Saccani, che resta a terra. Il gioco viene interrotto

7′ Gonella viene messo giù senza fallo davanti all’area avversaria. Singo riceve poi palla e cerca di crossare a sinistra. Saccani intuisce ed intercetta la sfera bloccando la manovra avversaria

6′ Buona l’inizizativa di Singo che avanza dalla fascia accentrandosi e saltando più avversari. Apre poi dall’altra parte per Greco che scarica su Kouadio. I granata restano in avanti

5′ Occasione per i granata. Tiro di Bongiovanni su assist di Adopo con Russo che non blocca la sfera ma la respinge. I neroverdi cercano poi la ripartenza veloce ma il gioco viene rallentato perchè i padroni di casa ripiegano

4′ Ghion non controlla un pallone. Rimessa laterale per il Toro battuta da Singo, che deve ripetersi poco dopo. Il Toro cerca poi di avanzare con Ibrahimi abbattuto da Midolo

3′ Il Toro cerca di emergere. Adopo cerca una spizzata di testa per Gonella, che però non arriva sulla sfera

2′ Occasione per il Sassuolo che si fa vedere in avanti con Aurelio. La difesa granata si salva allontanando il pericolo. I neroverdi restano però in possesso della sfera

1′ I granata riescono a farsi vedere in avanti con Greco che però commette fallo, concedendo una punizione al Sassuolo. I neroverdi ricominciano dalle retrovie

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Torino, che cerca subito di trovare spazi

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Sassuolo 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 22′ Celesia (T)

Torino: Lewis; Singo, Celesia, Siniega; Bongiovanni, Adopo, Onisa, Greco, Kouadio; Gonella, Ibrahimi. A disp.: Trombini, Ghazoini, Enrici, Ricossa, Rotella, Sandri, Garetto, Kone, Moreo, Pirola. All.: Sesia.

Sassuolo: Russo, Saccani, Aurelio, Shiba, Bellucci, Midolo, Marginean, Artioli, Mattioli, Ghion, Oddei. A disp.: Vitale, Pilati, Leporati, D’Alessio, Martini, Ahmetaj, Simonetta, Mehmetaj, Mercati, Manara, Ripamonti. All.: Turrini

Primavera, Torino-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming

La partita del campionato Primavera 1 tra Torino e Sassuolo sarà trasmessa su Sportitalia SI Solo calcio mentre la diretta web sarà su Toro.it.

Primavera, Torino-Sassuolo: il prepartita

Un Toro diverso rispetto all’ultima apparizione. Se non altro per una grane assenza, quella di Nicola Rauti. L’attaccante classe 2000 ha infatti lasciato i granata ad inizio anno per tentare il salto nel professionismo, accasandosi in prestito al Monza. Una freccia in meno per Sesia, che ha perso uno dei punti di forza della Primavera, decisivo in molte delle vittorie di questa stagione. Rispetto alla prima parte della stagione, inoltre, la difesa dovrà fare a meno di Buongiorno, accasatosi al Trapani nelle ultime ore. Il classe ’98 era rimasto a Torino in estate per un infortunio e nei primi mesi di questa annata era stato a disposizione di Sesia.

Primavera, Torino-Sassuolo: formazioni ufficiali

Torino: Lewis; Singo, Celesia, Siniega; Bongiovanni, Adopo, Onisa, Greco, Kouadio; Gonella, Ibrahimi. A disp.: Trombini, Ghazoini, Enrici, Ricossa, Rotella, Sandri, Garetto, Kone, Moreo, Pirola. All.: Sesia.

Sassuolo: Russo, Saccani, Aurelio, Shiba, Bellucci, Midolo, Marginean, Artioli, Mattioli, Ghion, Oddei. A disp.: Vitale, Pilati, Leporati, D’Alessio, Martini, Ahmetaj, Simonetta, Mehmetaj, Mercati, Manara, Ripamonti. All.: Turrini