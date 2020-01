Torino Primavera, sfida esterna a Bergamo contro i primi della classe dell’Atalanta distanti 23 punti, i granata arrivano dallo 0-0 con il Sassuolo

Domenica alle 14:30 il Torino Primavera sarà di scena a Bergamo contro i primi della classe: l’Atalanta, capolista a 40 punti, +23 rispetto al Toro di Marco Sesia che presenta questa sfida come un classico “Davide vs Golia”: “I numeri parlano chiaro, loro hanno fatto 13 vittorie e un pareggio, hanno passato il turno in Youth League e sono una squadra veramente forte, una squadra che da due anni gioca con lo stesso modulo con quasi tutti i giocatori presenti; quindi noi per fare un risultato dovremo cercare di fare una mezza impresa perché i numeri dicono questo. Però è anche vero che bisogna crederci che comunque le partite iniziano da 0-0 e dovremo fare di tutto per cercare di portare a casa almeno un punto quantomeno di fare una prestazione in linea con le ultime settimane per poter continuare ad andare avanti per il nostro percorso”.

Torino, Atalanta schiacciasassi: miglior attacco e difesa

La sfida probabilmente più difficile del campionato del Torino arriva nel momento forse migliore della squadra di Sesia che sembra aver trovato equilibrio in difesa e che adesso deve però trovare un sostituto a Rauti – partito in direzione Monza – in attacco per tornare a segnare e vincere.

L’Atalanta non ha di certo questo problema: 42 gol fatti, miglior attacco del campionato Primavera 1 e con il capocannoniere del torneo: Ebrima Colley con 11 reti all’attivo per il giocatore della Dea; in difesa non è da meno con sole 11 reti incassate in 14 gare. Quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte invece per il Toro di Sesia che ha al momento una striscia di sei risulati utili consecutivi all’attivo e non perde ormai dal nove novembre (2-0 in casa del Chievo Verona). Granata dalla difesa solida con sole 15 reti subite.