La diretta Primavera di Bologna-Torino 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

A pochi giorni dalla sconfitta contro la Fiorentina, ecco che il Torino di Coppitelli torna in campo. Questa volta nel mirino c’è il Bologna, anch’esso sconfitto nella sfida contro l’Empoli e che ora proverà a rialzarsi tra le mura amiche proprio contro i granata. Tredicesimi in classifica, i rossoblu sono ufficialmente fuori dalla lotta playoff, obiettivo stagionale di Savini e compagni, sempre più in difficoltà nel raggiungerlo. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Segui la diretta di Bologna-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Bologna-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-TORINO PRIMAVERA

5′ Ammonito Garbett per il fallo su Rocchi

5′ Fallo di Garbett ai danni di Rocchi, che resta momentaneamente a terra

4′ Altra sostituzione nel Bologna con arnofoli infortunato. Al suo posto entra Wallius

1′ Si ricomincia. Il Toro gestisce il primo pallone del secondo tempo

1′ Doppa sostituzione nel Bologna: escono Cupani e Casadei e entrano Urbanski e Raimondo

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce qui il primo tempo! Reti inviolate a fine primo tempo tra le due formazioni!

45+1′ Angori batte sul secomndo palo. Zanetti aggancia e rimette in mezzo la sfera dove ad attenderla c’è N’Guessna, murato e costretto a ripiegare indietro

45′ 2 minuti di recupero

45′ Akahalaia viene messo a terra. Punizione per i granata

43′ Rimessa laterale per il Bologna, che prova a tornare in avanti ma non ci riesce

42′ Batte Casadei di mancino. La sfera supera la bandiera, ma il tiro è debole. Milan lo blocca con facilità

42′ Fallo di Angori ai danni di Pagliuca, che ottiene una punizione da posizione pericolosa

41′ Riprende il gioco. Cross in mezzo dei granata, diretto tra le mani di Bagnolini

40′ Sostituzione nel Bologna: entra Amey pe Sakho

39′ Interviene lo staff medico. Il gioco resta fermo

38′ Problema fisico per Sakho che crolla a terra dopo una chiusura su Zanetti

37′ Fischiato un fuorigioco al Torino, con Zanetti che serve in ritardo Di Marco che colpisce il palo!

36′ Toro ancora in avanti. Apertura a destra da Pagani, costretto a ripiegare indietro

35′ Tiro fuori misura di Akhalaia, che mette la sfera alta sopra la traversa

35′ Lancio lungo di Pagani per Akhalaia, disturbato da Motolese che recupera la sfera e torna da Bagnolini

34′ Gestione sbagliata del Torino che da sinistra con Angori cerca Gineitis. La sfera finisce in out

33′ Corner per il Toro. Batte Angori sul secondo palo. N’Guessan ci prova di testa sul secodno palo ma la difesa rossoblu allontana

32′ Occasionissima Toro! Grande cross di Pagani per Zanetti! Bagnolini chiude tutto salvando i suoi!

31′ I granata alzano il baricentro

30′ Toro ancora in avanti con Akhalaia che cerca di servire un compagno di testa. Stivanello intercetta e allontana

29′ Ammonito Anton per un fallo ai danni di Cupani

28′ Spizzata di Garbett! Ci prova lui a sbloccare il risultato ma senza successo

27′ Granata che ripartono in fretta ma perdono in fretta il possesos. Il Bologna torna in avanti aggressivo fino a commettere fallo ai danni di N’Guessan

26′ Fallo di Pagliuca ai danni di Pagani. Punizione per i granata

25′ Fuorigioco di Gineitis. Punizione per il Bolgona, che riparte velocemente

24′ Occasione Bologna! Ci pensa Pagliuca a rendersi pericoloso davanti a Milan. Non trova però la via della rete

23′ Scatto di Gineitis che lascia la sfera a Di Marco. Zanetti riceve palla e duella con un avversario. Sako usa il fisico e subisce fallo

22′ Punizione conquistata da di Marco. Se ne occupa N’Guessan, che torna indietro dalla difesa

21′ Toro che avanza da sinistra ma è costretto a rallentare con il bologna chiuso. Angori prova a gestire il pallone in avanto ma commette fallo nei confronti di Rocchi

20′ Guizzo di Akhalaia, che lotta contro due avversari. Bagnolini legge bene le intenzioni dell’attaccante avversario e blocca il pallone

19′ Punizione per il Bologna, che batte direttamente in area. Cupani riceve palla e deve combattere contro tre avversiari. Scarico all’indietro dei rossoblu

18′ Ammonito Di Marco per un fallo

17′ Punizione conquistata dal Bologna. Garbett commette fallo nei confronti di un avversario

16′ Giro palla del Bologna, che non concede molto al Torino

15′ Garbett perde pallo. I granata protestano pe run fallo di Motolese non concesso dall’arbitro

13′ Giro palla dei granata. Di Marco viene anticipato da Sako, che recupera la sfera e torna dalle retrovie

11′ Lancio troppo lungo dei granata in avanti. Non ci arriva nessuno

10′ Toro ancora in avanti con un doppio tentativo. Ci prova prima zanetti, poi Pagani, ma la sfera esce

9′ Grande cambio gioco dei granata verso Akhalaia, che aggancia per poco il pallone. Motolese gli soffia palla e gestisce

9′ Buon recupero di Anton, che fa girare palla dalle retrovie

8′ Il Toro cerca di sfondare da sinista. Ci prova Di Marco, accentratosi davanti all’are aavversaria. Nessun problema per Bagnolini

5′ Fallo di Akhalaia sul fronte offensivo. Angori intercetta un pallone destinato a Pagliuca

4′ punizione conquistata da Anton, che permette ai suoi di ripartire

3′ Primo tentativo del Toro! Ci prova Garbett, che muove velocemente palla,a ccompagnato da Stivanello che lo disturba

2′ Pallone calciato alto sopra la traversa. Milan fa ripartire i suoi

1′ Si parte! Primo tocco del Bolgona, che guadagna subito una punizione grazie a Cupani, messo a terra da Angori

PRIMO TEMPO

Primavera, Bologna-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 18′ Di Marco (T); pt 29′ Anton (T); st 5′ Garbett (T)

Bologna (3-4-3): Bagnolini; Sakho (pt 40′ Amey), Motolese, Stivanello; Annan, Casadei (st 1′ Urbanski), Bynoe, Arnolfi (st 4′ Wallius); Rocchi, Pagliuca, Cupani (st 1′ Raimondo). A disp. Franzini, Acquah, Cavina, Corazza, Cossalter, Pietrelli, Paananen, Mercier. All. Vigiani.

Torino (3-5-2): Milan; N’Guessan, Anton, Dellavalle; Pagani, Garbett, Angori, Di Marco, Gineitis; Akhalaia, Zanetti. A disp. Vismara, Fiorenza, Savini, Baeten, Polenghi, Edera, Reali, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo, Vaiarelli. All. Coppitelli.

Primavera, Bologna-Torino: il prepartita

Torna in campo la Primavera di Coppitelli che, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, vede allontanarsi sempre di più il sogno playoff. Con tutti i suoi giocatori a disposizione, il tencico è pronto a non farsi lasciare altre occasioni: il sesto posto dista infatti sette punti, con la Juventus che lo ricopre attualmente. Il Bologna, dal lato suo, difficilmente resta in corsa per le fasi finali ma anzi, rischia di essere risucchiata nella zona rossa, con il Napoli, terzultimo, che dista solamente tre punti. Quelli di oggi sono punti particolarmente pesanti per le due formazioni.

Primavera, Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna: Bagnolini, Sakho, Stivanello, Casadei, Pagliuca, Rocchi, Arnofoli, Cupani, Motolese, Bynoe, Annan. A disp. Franzini, Acquah, Cavina, Amey, Urbanski, Raimondo, Corazza, Cossalter, Pietrelli, Paananen, Wallius, Mercier. All. Vigiani.

Torino: Milan, Pagani, Anton, Akhalaia, Di Marco, N’Guessan, Garbett, Angori, Dellavalle, Zanetti, Gineitis. A disp. Vismara, Fiorenza, Savini, Baeten, Polenghi, Edera, Reali, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo, Vaiarelli. All. Coppitelli.

Primavera, Bologna-Torino: dove vederla in TV e streaming

Bologna-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul portale Sportitalia.com.