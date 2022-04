Ciammaglichella rovina la buona prestazione con il fallo da rigore che decide la partita: le pagelle di Torino-Fiorentina

MILAN 7: riscatta l’errore commesso nella partita contro il Cagliari con una serie di grandi parate. Si deve arrendere solamente al calcio di rigore di Corradini a 10 minuti dalla fine ma è senza dubbio il migliore in campo nel Torino.

DELLAVALLE 5,5: viene schierato come terzino destro da Coppitelli ma spinge però troppo poco in fase offensiva e lo si vede raramente in zona cross.

ANTON 6: qualche errore di troppo in fase di impostazione ma la sua prestazione in fase difensiva è comunque buono. Il numero 6 del Torino è sfortunato nel primo tempo quando la sua deviazione dopo la punizione di Angori viene respinta dal palo. (st 26′ GIORCELLI 6: attento in fase difensiva).

REALI 6: insieme ad Anton riesce a fermare il forte centravanti della Fiorentina, Toci. Coppitelli lo richiama in panchina dopo il rigore trasformato da Corradini quando decide di alzare il baricentro per inserire Baeten (st 38′ BAETEN: sv).

ANGORI 5,5: ogni volta che batte qualche calcio piazzato in zona offensiva, con il suo sinistro crea dei grattacapi per la difesa avversaria. In fase difensiva soffre però troppo le iniziative degli avversari che, soprattutto nel primo tempo, dal suo lato sfondano con troppa facilità.

