La diretta Primavera di Torino-Fiorentina 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera di Coppitelli che, in questo weekend di Pasqua spera di portare a casa la migliore delle sorprese disponibili. Ad attenderla c’è la Fiorentina, attualmente sesta in classifica e che occupa quindi l’ultimo posto disponibile in ottica playoff. Sarà quindi uno scontro diretto di rilevanza fondamentale per i granata, che non demordono e continuano ad inseguire il sogno. Calcio d’inizio alle ore 14.30. Segui la diretta di Torino-Fiorentina Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Fiorentina: la diretta

45′ Finisce il primo tempo sullo 0-0

45′ AMMONIZIONE per Amatucci

40′ Reali decisivo: in scivolata a due passi dalla porta mette fuori il pallone che Corradini aveva messo in area

39′ Traversa della Fiorentina! C’è però l’intervento decisivo di Milan sulla conclusione di Favasuli, che salta Ciammaglichella e tira in porta

35′ Che occasione per il Toro! Conclusione di Angori, Andonov rischia tantissimo facendosi scappare il pallone, poi arriva Zanetti che non riesce ad arpionare il pallone

34′ Di Stefano, a centro area tutto solo, colpisce male il pallone e Milan non ha problemi ad intervenire: il Toro si salva

31′ Pericoloso Angori, che va a calciare la punizione: il portiere vede il pallone all’ultimo

30′ Il Torino guadagna un calcio di punizione dal vertice destro dell’area

29′ Ci prova Di Stefano da fuori: la palla finisce sul fondo

26′ AMMONIZIONE per Reali

22′ Azione personale sulla destra per Ciammaglichella che arriva sul fondo e tira direttamente in porta, sul primo palo, in due tempi la fa sua il portiere

18′ Ancora una palla gol per la Fiorentina! Ci ha provato Seck dall’altezza del dischetto sfruttando un preciso suggerimento di Corradini. Milan si distende e para, poi la difesa granata allontana

15′ Pasticcia in area la Fiorentina e per poco Di Marco non ne approfitta: non impatta bene il pallone non riuscendo a coordinarsi per il tiro da buona posizione

12′ La Fiorentina ha aumentato il pressing in questi ultimi minuti

9′ Occasione Fiorentina! Milan esce bene su Toci

6′ Punizione per il Toro dalla destra, Andonov esce e di pugno allontana la palla anticipando i giocatori granata

3′ Inizio di partita equilibrata con le due squadre che si affrontano a viso aperto

1′ Inizia la partita. Primo pallone giocato dal Toro

Primavera, Torino-Fiorentina 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 26′ Reali, 45′ Amatucci

Torino (4-3-2-1): Milan; Dellavalle, Anton, Reali, Angori; Ciammaglichella, Savini, Di Marco; Gineitis, Zanetti: Akhalaia. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Baeten, Sassi, Polenghi, Edera, Wade, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Caccavo. Allenatore: Coppitelli.

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Kayode, Biagetti, Krastev, Favasuli; Amatucci, Corradini; Capasso, Seck, Di Stefano; Toci. A disposizione: Fogli, Larsen, Frison, Agostinelli, Egharevba, Romani, Neri, Koffi, Sene. Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Luciani

Primavera, Torino-Fiorentina: il prepartita

Fermata la scia positiva portata avanti per ben otto risultati consecutivi dal Cagliari, il Torino è pronto a rimboccarsi le maniche e cercare la spizzata vincente per il rush finale in ottica playoff. A separarli dall’ultimo posto disponibile solo due posizioni e cinque punti. Il sesto gradino della classifica è però occupato dalla Fiorentina, prossima avversaria dei granata e finalista della Coppa Italia Primavera. Senza, Bianco, espulso contro il Lecce nel match perso 3-1, la Viola proverà comunque a fare la partita. I granata, che invece rivedono Coppitelli in panchina e il loro bomber Akhalaia in campo, dovranno essere più concreti ed evitare gli errori individuali, costati troppo cari nel corso di questa stagione, se vogliono portare a casa il risultato.

Primavera, Torino-Fiorentina: dove vederla in streaming

Torino-Fiorentina Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul portale Sportitalia.com.

Primavera, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino: Milan; Dellavalle, Anton, Reali; Ciammaglichella, Gineitis, Savini, Di Marco, Angori; Zanetti, Akhalaia. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Baeten, Sassi, Polenghi, Edera, Wade, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Caccavo. Allenatore: Coppitelli.

Fiorentina: Andonov, Corradini, Di Stefano, Capasso, Favasuli, Biagetti, Toci, Amatucci, Kayode, Seck, Krastev. A disposizione: Fogli, Larsen, Frison, Agostinelli, Egharevba, Romani, Neri, Koffi, Sene. Allenatore: Aquilani.