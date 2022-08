La diretta di Cagliari-Torino Primavera, match valido per la 1^ giornata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la Serie A, torna il campionato Primavera 1 che tra i protagonisti avrà il Torino di Scurto. Il tecnico, subentrato a Coppitelli, avrà l’occasione di riscattarsi dopo il primo assaggio dato al Torneo “Papà e Mamma Cairo”, che ha visto i suoi uscire sconfitti in entrambe le sfide previste. La prima avversaria ufficiale sarà quindi il Cagliari che, dopo la buona stagione disputata con Agostini in panchina, è passato a Filippi. Le due formazioni messe a nuovo, si affronteranno ad Asseminello a partire dalle ore 10.30. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Dopo i primi passi mossi nel torneo prestagionale, ecco che i granata, guidati da Scurto, daranno oggi il via alla stagione. La formazione ha subito un viavai profondo a partire dai pali. Dopo Brersso è arrivato anche Passador negli ultimi giorni. Tra gli altri acquisti interessanti Weidmann, che ha incuriosito anche Ivan Juric. Dellavalle, Anton, N’Guessan, Gineitis, Antolini e Caccavo invece le grandi conferme. Il tecnico granata dovrà fare i conti con le assenze di Dell’Aquila e Vaiarelli, entrambi infortunati e si affiderà ad Ansah in avanti. Il Cagliari, che ha avuto qualche cambio nel corso del mercato, ha invece recuperato in itinere Desogus, colpio da un affaticamento muscolare ma tornato in gruppo.

Dove vedere Cagliari-Torino Primavera in streaming e in tv

Cagliari-Torino Primavera, match valido per la prima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in diretta alle ore 10.30 su SOLOCALCIO, canale 61 del digitale disponibile anche online sull’App di Sportitalia e sul sito www.sportitalia.com.

Primavera, Cagliari-Torino la diretta

3’ L’arbitro ferma il gioco perchè c’è N’Guessan a terra

1’ Si comincia! Primo pallone giocato dal Toro

PRIMO TEMPO

Primavera, Cagliari-Torino 0-0: il tabellino

Cagliari: Lolic, Idrissi, Palomba, Pulina, Carboni, Cavuoti, Masala, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Sulis. A disposizione: Iliev, Conti, Pintus, Kosiqi, Cogoni, Deriu, Belloni, Arba, Mameli, Konate, Yanken, Martino. Allenatore: Filippi

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Ansah, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. A disposizione: Brezzo, Pietrolungo, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Dell’Aquila, Azizi, Jurgens, Dalla Vecchia, Bura, Njie, Marchioro. Allenatore: Scurto