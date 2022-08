La Primavera di Scurto si rinforza con l’arrivo di Pietro Passador, portiere classe 2003 preso dal Pordenone

Il Torino, dopo i diversi acquisti messi a segno di cui l’ultimo è Perr Schuurs, continua a lavorare sul fronte del calciomercato, non solo per rinforzare la prima squadra ma anche le giovanili e in particolar modo la Primavera di Giuseppe Scurto. A testimoniarlo è l’arrivo di Pietro Passador, portiere classe 2003 che i granata hanno preso a titolo definitivo dal Pordenone. Il giovane estremo difensore nella scorsa stagione ha giocato nell’Union Clodiense in Serie D. Dunque, a pochissime ore dall’inizio del nuovo campionato di Primavera 1 i granata hanno messo a segno un colpo molto importante. Passador è sicuramente pronto a iniziare la sua nuova avventura a tinte granata, durante la quale cercherà di mettere in mostra tutte le sue abilità e proverà a fare un salto di qualità sognando di approdare in prima squadra. “Felice di firmare il mio primo contratto da professionista con questa gloriosa e prestigiosa Società . Non vedo l’ora di scendere in campo. Forza Toro” ha commentato l’estremo difensore.