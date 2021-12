Fiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Fiorentina-Torino Primavera è il match che chiudere la giornata di campionato. Due squadre appaiate in classifica che hanno una grande possibilità, quella di raggiungere il secondo posto in classifica in solitaria. In testa c’è la Roma, a seguire un trio di squadre (Cagliari, Inter e Napoli) a quota 19, poi a 18 proprio viola e granata. Due formazioni in salute, che negli anni sono state protagoniste in scontri sia di campionato che di coppa. Segui in diretta Fiorentina-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Fiorentina-Torino: la diretta

38’ Distefano prova a servire Toci nell’area di rigore del Toro, ma Milan è bravo a intervenire e recuperare palla

37’ Conclusione di Baeten che finisce molto lontana dallo specchio della porta

35’ Akhalaia prova a saltare due avversari nell’area di rigore viola ma perde il pallone

34’ Favasuli prova a buttare il pallone nell’area di rigore granata ma il cross viene deviato. Calcio d’angolo per la squadra di Aquilani

33’ Fallo di Neri ai danni del Toro. La squadra di Coppitelli vuole continuare a rendersi pericolosa

32’ Baeten servito da un cross di Zanetti ma ancora Andonov risponde presente e para il pallone

30’ Krastev regala il pallone al Toro che vuole provare a ripartire

29’ Fallo di Lindkvist. Punizione per la Fiorentina a metà campo

25’ Ammonito Neri dopo aver trattenuto per i pantaloncini Baeten

25’ Baeten rimasto quasi senza pantaloncini continua a correre verso l’area di rigore viola, prova il tiro che viene parato

24’ La Fiorentina fa girare il pallone e ad alzare l’intensità del match

21’ Gioco fermo perché Toci è finito a terra, interviene lo staff medico viola

19’ Fallo laterale per il Toro dopo che Gentile aveva provato a spazzare via il pallone con una semi-rovesciata

16’ Si riparte con il pallone finito tra le braccia di Milan

15’ Agonstinelli sale ma poi Neri perde palla

15’ Rimessa laterale in favore del Toro che prova a lanciarsi in avanti

13’ Fallo di Reali su Toci a metà campo. Punizione per la Fiorentina

12’ Gran tiro di sinistro di Lindkvist, molto bravo Andonov a parare il tiro

11’ Baeten prova il tiro dopo una serie di rimpalli ma il pallone finisce altissimo

10’ Rimessa laterale per il Toro nella propria metà campo

9’ Distefano prova il tiro ma il pallone termina sul fondo, seconda occasione per la Fiorentina fin qui

8’ Fallo di Akhalaia nell’area di rigore viola si ripartirà da Andonov

7’ Primo corner della partita in favore del Toro conquistato da Baeten

6’ Ci prova la Fiorentina con un cross di Gentile però il pallone aveva superato la fine del campo

2’ Andonov spedisce lontano il pallone ma è il Toro che recupera palla e riparte da Milan

1’ Si comincia! Parte la sfida tra Fiorentina e Torino

PRIMO TEMPO

Primavera, Fiorentina-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 25’ Neri (F)

Fiorentina (3-4-1-2): Andonov; Frison, Krastev, Lucchesi; Gentile, Neri, Agostinelli, Favasulli; Distefano; Toci, Munteanu. A disp. Dainelli, Larsen, Ghilardi, Koffi, Capasso, Egharevba, Romani, Petronelli, Amatucci, Kayode, Rocchetti, Barducci. All. Aquilani.

Torino (4-3-3): Milan; Dellavalle, Anton, Reali, Angori; Di Marco, Savini, Lindkvist; Baeten, Akhalaia, Zanetti. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Barbieri, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Coppitelli.

Arbitro: Mirabella di Napoli

Primavera, Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 14 Le squadre sono già nell’impianto dove fra circa un’ora ci sarà il calcio d’inizio della partita. I calciatori di Fiorentina e Torino scenderanno a breve in campo per il riscaldamento, prima di rientrare negli spogliatoi e prepararsi per la partita che vale tantissimo. Una vittoria significherebbe secondo posto in classifica, alle spalle della Roma.

Primavera, Fiorentina-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida del campionato Primavera tra Fiorentina e Torino sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60, e in streaming sul sito di Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it

Primavera, Fiorentina-Torino: formazioni ufficiali

Fiorentina : Andonov, Gentile, Frison, Distefano, Munteanu, Agostinelli, Favasuli, Neri, Toci, Krastev, Lucchesi. A disp. Dainelli, Larsen, Ghilardi, Koffi, Capasso, Egharevba, Romani, Petronelli, Amatucci, Kayode, Rocchetti, Barducci. All. Aquilani.

Torino: Milan, Savini, Anton, Akhalaia, Di Marco, Baeten, Angori, Reali, Dellavalle, Lindkvist, Zanetti. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Barbieri, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Coppitelli.