Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’11a giornata del campionato Primavera 1: lunga squalifica ad Agostinelli e Karamoko

Tegola in casa Toro per quanto riguarda la Primavera. Il Giudice Sportivo ha infatti deliberato che Karamoko, già sanzionato, in seguito ad aver tirato un calcio ed uno schiaffo ad un avversario rimasto a terra, con successiva rissa ed espulsione diretta contro la Fiorentina nel match valido per l’11a giornata di campionato, sarà squalificato fino al 30 aprile. Con lui anche Agostinelli della Viola, che avrebbe risposto con uno schiaffo ed un pugno, e resta invece indisponibile per cinque giornate. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Primavera 1, Giudice sportivo: gli squalificati dopo l’11^ giornata

Giocatori espulsi

Squalifica fino al 30 aprile 2021 a: Karamoko (Torino)

Squalifica per cinque giornate effettive a: Agostinelli (Fiorentina)