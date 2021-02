Una grave perdita nel mondo del calcio: è morto l’ex Primavera dell’Atalanta Willy Ta Bi, ricordato da tanti granata

Il calcio è in lutto dopo la tragica notizia sopraggiunta nelle ultime ore. É venuto a mancare Willy Braciano Ta Bi, ex Primavera dell’Atalanta, ma molto legato ai giovani di diversi club italiani. Tra questi anche quelli del Toro. Il centrocampista ivoriano stava combattendo contro una grave malattia al fegato, che lo ha portato via a soli 21 anni. Il giovane si è reso protagonista nella vittoria dello scudetto Primavera di due anni fa con la Dea, sotto la guida di Massimo Brambilla, passando poi al Pescara.

Tanti gli ex Primavera granata che vogliono ricordare Willy Ta bi

Sono numerosi i giocatori delle giovanili di quegli anni che hanno voluto ricordarlo con storie e post sui social. Tra questi anche tanti ex Toro, come De Angelis, Isacco, Moreo, Kone e tanti altri. Ta Bi era legato da un rapporto speciale con Stephane Singo, amico e compatriota, con il quale ha condiviso tanti momenti, uno dei quali immortalato con una foto. Dopo un match tra il Toro Primavera e l’Atalanta, i due avevano posato insieme in un selfie, che il giocatore granata ha contornato con la didascalia: “Felice di averti visto e di aver giocato contro di te oggi“, a riprova del bel rapporto instauratosi tra i due.