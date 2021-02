Todisco sulla fascia destra è sovrastato dagli avversari, Horvath viene graziato dal secondo giallo: le pagelle di Torino-Fiorentina

SAVA 6: non può nulla sulla conclusione di Milani che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio. Sempre attento nelle altre circostanze in cui è chiamato in causa.

FERIGRA 6,5: inizia la partita da centrale di desta nella difesa a tre, poi si sposta a sinistra e, infine, fa il terzino a tutta fascia. Un vero jolly per Cottafava. Ferigra quest’oggi è uno dei migliori nel Torino, con le sue chiusure risolve diverse situazioni complicate.

ACETO 5,5: con uno scivolone al limite dell’area facilita l’azione che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio. Una sbavatura pesante sulla partita che macchia la sua prestazione.

CELESIA 5,5: Munteanu gli crea più di un grattacapo. Celesia quest’oggi non è stato il solido difensore che siamo abituati a vedere e all’intervallo Cottafava lo ha richiamato in panchina (st 1′ SPINA 6: tiene bene la propria posizione e si fa valere nel gioco aereo)

