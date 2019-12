LIVE Primavera Pescara-Torino 0-1: la cronaca in diretta - Toro.it

Pescara-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Ultima gara del 2019 per la Primavera del Torino. Alle 12, a Pescara, la formazione granata sfiderà gli abruzzesi. La squadra di Sesia è reduce, in campionato, dal pareggio casalingo contro l’Empoli ma martedì scorso ha perso ai calci di rigore la partita valida per l’accesso ai quarti di Coppa Italia contro il Milan. Voglia di riscatto per il Toro nella sfida della tredicesima giornata del campionato. Segui Pescara-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Pescara-Torino: la diretta

38′ Tentativo del Pescara di trovare il gol del pareggio. Contatto in area con l’arbitro che però non fischia: si lamentano gli abruzzesi

34′ Prova a distendersi il Toro sulla sinistra con Greco, scambio con Kouadio e pallone messo fuori dal Pescara. I granata guadagnano qualche metro

32′ Partita decisamente vivace quella di Pescara: occasioni da una parte e dall’altra

30′ Adopo prova la rovesciata dal limite, tiro centrale ma nessun problema per Sorrentino. Bello il gesto tecnico del giocatore granata

27′ Sinistro di Pavone, ma Lewis c’è! L’attaccante aveva provato la conclusione dal limite trovando prontissimo l’estremo difensore granata, che poi sulla ribattuta sventa un secondo pericolo

26′ Sul corner successivo colpo di testa di Singo che finisce però fuori

25′ Conclusione di Rauti! Si allunga il portiere del Pescara e mette in angolo. Rauti era stato servito direttamente da rimessa laterale da Singo e dopo il controllo di petto aveva provato il tiro trovando la risposta del portiere degli abruzzesi

24′ Prova a farsi vedere in avanti il Toro, Rauti sulla destra prova ad imbastire l’azione, vigila il Pescara e il numero nove viene fermato

24′ Rimessa laterale per i granata che possono così ripartire

23′ Qualche schermaglia tra le panchine dopo la segnalazione del fuorigioco

20′ Cresciuto il pescara negli ultimi minuti: gli abruzzesi cercano con insistenza l’1-1

18′ Gol annullato al Pescara in offside! Mane serve Pina Gomes, che calcia la palla nell’angolino sinistro basso, ma l’arbitro, attento, annulla il gol

17′ Nulla di fatto per i granata, che però mantengono il possesso della sfera e cercano di reimpostare il gioco dalle retrovie

15′ Corner per il Torino guadagnato da Munari, che sulla fascia destra cerca il cross in mezzo ma la sfera carambola su un avversario

13′ Il Toro cerca di nuovo di costruire qualcora in avanti ma Celesia non trova Greco

12′ Occasione per il Pescara! Mane cerca di lservire in avanti Pavone, che però non riesce a superare Lewis, subito reattivo con i pugni. L’arbitro fischia l’offside dell’avversario

10′ Toro sempre in avanti. I granata non riescono a trovare il raddoppio

8′ I granata guadagnano una rimessa laterale con Celli che mette la sfera out dopo un tentativo di Celesia di trovare Rauti. Il Toro può così farsi rivedere in avanti

5′ Il Toro mantiene il controllo della sfida. Il Pescara fatica ad incidere contro i granata

2′ Azione del gol: i granata sviluppano su corner con Rauti che colpisce la sfera e riesce a metterla dentro! Toro subito in vantaggio!

2′ GOOOOOOOOL! Toro subito in rete!

1′ Si comincia!

PRIMO TEMPO

Primavera, Pescara-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 2′ Rauti

Pescara: Sorrentino, Martella, Senghor, Cipolletti, Mane, Celli, Palmucci, Diambo, Pina Gomes, Pavone, Mercado. A disp.: Sava, Chiacchia, Quacquarelli, Camilleri, Tringali, Tamborriello, Afri Derbe, Blanuta, Chiarella, Masella. All.: Legrottaglie

Torino (3-5-2): Lewis: Singo, Siniega, Celesia; Munari, Adopo, Greco, Rotella, Kouadio; Rauti, Ibrahimi. A disp.: Trombini, Enrici, Bongiovanni, Sandri, Garetto, Ricossa, Caon, Kone, Moreo, Pirola. All.: Sesia

Primavera, Pescara-Torino: il prepartita

In Coppa Italia Sesia ha mescolato un po’ le carte e dovuto fare a meno di Nicola Rauti, che invece contro il Pescara dovrebbe tornare titolare dal primo minuto. In mezzo al campo ancora una volta il tecnico si affiderà ad Adopo, ormai recuperato, mentre in porta dovrebbe tornare Lewis (in Coppa in porta c’era invece Trombini). Dopo un inizio di campionato difficile, nelle ultime giornate il Torino ha trovato una certa continuità di risultati ottenendo quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi): oggi a Pescara i granata cercheranno di proseguire questa striscia.

Primavera, Pescara-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera, Pescara-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Pescara e Torino, valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di Sportitalia. Pescara-Torino, in diretta web, sarà invece possibile seguirla su Toro.it.