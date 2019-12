Sesia: “È da un mese che posso dire che siamo diventati veramente squadra”

Le parole di Marco Sesia dopo Pescara-Torino 0-3: l’allenatore granata interviene in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta dei suoi

Il tecnico della Primavera del Toro Marco Sesia commenta così la vittoria per 3-0 contro il Pescara: “Dopo l’eliminazione beffarda dalla in coppa avevo fatto i complimenti ai ragazzi. Io sono un allenatore e guardo cosa succede sul campo: abbiamo meritato nettamente contro una squadra molto forte, col VAR saremmo passati noi. Detto ciò quell’eliminazione ci ha dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. È da un mese che posso dire che siamo diventati veramente squadra, trovando i giusti equilibri e soprattutto una nostra identità. Colgo infine l’occasione per auguare a tutti i tifosi del Toro un buon Natale ed un felice anno nuovo: io sono granata dentro, quindi ci tenevo particolarmente a farli“.