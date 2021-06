Sampdoria-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Sampdoria-Torino è l’ultima partita del campionato Primavera 1 2020/2021. E’ una gara molto importante per la formazione granata, ancora impegnata nella corsa per non retrocedere: una vittoria permetterebbe alla squadra di Federico Coppitelli di ottenere l’aritmetica salvezza, in caso di pareggio o di sconfitta il Toro dovrà sperare che il Bologna, impegnato contro la Roma non ottenga un risultato migliore. Se i rossoblù dovessero riuscire a superare i granata in classifica, Greco e compagni dovrebbero poi giocarsi la salvezza nel playout contro la Lazio. Segui Sampdoria-Torino, in diretta, su Toro.it.

Primavera, Sampdoria-Torino: la diretta

2′ Sampdoria vicinissima al gol! Di Stefano sfrutta un rimpallo e cerca lo specchio, ma calcia alto, sprecando un’occasione ghiotta! Si salva il Torino!

1′ Si parte! Comincia la sfida tra Sampdoria e Torino!

PRIMO TEMPO

Primavera, Sampdoria-Torino 0-0: il tabellino

Sampdoria: Zovko, Aquino, Obert, Yepes Laut, Angileri, Giordano, Somma, Siatounis, Montevago, Trimboli, Di Stefano. A disp. Saio, Migliardi, Marrale, Paoletti, Francofonte, Canovi, Krawczyk, Pedicillo, Yayi Mpie, Malagrida, Brentan, Gaggero. All. Tufano

Torino: Sava, Todisco, Nagy, Spina, Kryeziu, Celesia, Lovaglio, Savini, Cancello, Karamoko, La Marca. A disp. Girelli, Portanova, Greco, Foschi, Di Marco, Tesio, Ciammaglichella, Continella, Larotonda, Vianni, Fiorenza, Oviszach. All. Coppitelli

Primavera, Sampdoria-Torino: il prepartita

Le tante partite ravvicinate giocatore a orari non certo ideali considerato il caldo e il fatto di essere a metà giugno, costringono Federico Coppitelli ad un po’ di turnover per la partita contro la Sampdoria. Il tecnico granata non abbandona comunque quel 4-2-3-1 con cui la squadra ha giocato negli ultimi mesi e che ha portato a buoni risultati. I calciatori del Torino contro la Sampdoria, squadra prima in classifica ma che ha bisogno di punti per guadagnare il pass per la final four scudetto, dovranno restare concentrati sulla sfida di oggi, senza farsi distrarre dal risultato del Bologna contro la Roma, soprattutto se le cose dovessero mettersi male.

Primavera, Sampdoria-Torino: dove vederla in TV

Sampdoria-Torino, in diretta TV, è trasmessa da Torino Channel (canale 234 del satellite). Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria: Zovko, Aquino, Obert, Yepes Laut, Angileri, Giordano, Somma, Siatounis, Montevago, Trimboli, Di Stefano. A disp. Saio, Migliardi, Marrale, Paoletti, Francofonte, Canovi, Krawczyk, Pedicillo, Yayi Mpie, Malagrida, Brentan, Gaggero. All. Tufano

Torino: Sava, Todisco, Nagy, Spina, Kryeziu, Celesia, Lovaglio, Savini, Cancello, Karamoko, La Marca. A disp. Girelli, Portanova, Greco, Foschi, Di Marco, Tesio, Ciammaglichella, Continella, Larotonda, Vianni, Fiorenza, Oviszach. All. Coppitelli