I risultati dell’ultima giornata e la classifica della stagione regolare del campionato Primavera 1: il Torino evita il playout

Il Torino Primavera perde, male, la partita contro la Sampdoria ma riesce a evitare il playout grazie alla vittoria della Roma sul Bologna. E’ questo, il verdetto dell’ultima giornata di stagione regolare del campionato Primavera 1 2020/2021. I granata escono sconfitti per 5-0 dal campo di Bogliasco, mentre i felsinei riaprono la loro partita rimontando due gol dal 4-0 (finirà poi 4-2 per la Roma): entrambe terminano a 27 punti in classifica, ma i rossoblu sono in svantaggio negli scontri diretti. Per questo saranno loro a disputare il playout contro la Lazio. In alta classifica, pareggiano Inter e Atalanta: i nerazzurri di Madonna, la Sampdoria e la Juventus terminano a 57 punti il loro campionato, ma per la classifica avulsa sono i bianconeri a chiudere terzi. Dovranno così disputare la prima fase dei playoff contro l’Empoli, mentre l’altra sfida sarà tra Roma e Atalanta. Di seguito la classifica finale del campionato.

Primavera 1 2020/2021: la classifica

Sampdoria 57 Inter 57 Juventus 57 Roma Atalanta Empoli Spal Sassuolo Milan Genoa Cagliari Fiorentina Torino 27 Bologna 27 Lazio 19 Ascoli 9 (R)

Verdetti: Sampdoria e Inter alle semifinali playoff, Juventus-Empoli e Roma-Atalanta saranno le prime sfide della fase finale, Bologna e Lazio si sfideranno al playout