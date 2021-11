Spal-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Spal-Torino è la sfida che vedrà tornare in campo la Primavera di Coppitelli dopo la vittoria di lunedì scorso sulla Sampdoria, sotto gli occhi di Juric (che ha fatto i complimenti a Coppitelli nel corso della conferenza stampa di sabato, prima di Spezia-Torino). Si vede la crescita di un gruppo che è cambiato tanto e che il tecnico sta plasmando per provare ad aprire un ciclo, esattamente come accaduto nella precedente esperienza dell’allenatore. Fino a qui Spal e Torino hanno avuto lo stesso identico percorso: 11 punti portati a casa frutto di tre vittorie e due pareggi. Segui in diretta Spai-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera Spal-Torino: la diretta

39′ GOOOOOL!!!! Savini!!!!! Punizione di Angori, di testa in tuffo va Savini e segna la rete del 2-0

34′ Ancora Baeten pericoloso! Sfonda in area sempre dalla destra il numero nove e chiama alla parata RIgon. Sull’angolo successivo brivido per la Spal perché Borsoi devia (col braccio) la palla nella sua stessa porta, ma la sfera esce di poco

30′ Occasione per la Spal! Ci prova ancora Sperti dal limite dell’area, il tiro a giro è respinto da Milan

26′ Punizione per la Spal dalla sinistra, poco più in là del vertice dell’area: Sperti calcia direttamente in porta e scheggia la traversa esterna

23′ Ci prova La Marca con un’azione personale sulla fascia destra, il numero undici entra in area e conclude da posizione angolata, respinge Rigon

20′ Toro in controllo del match

15′ Ci prova Akhalaia col destro da fuori ma la conclusione non impensierisce gli avversari

13′ GOOOOOOL del Torino!!!! Angolo battuto da Angori, va di testa sul secondo palo tutto solo Dellavalle: il difensore porta in vantaggio la squadra granata

12′ Cross di Angori, la difesa della Spal si perde Garbett che però non arriva alla deviazione del pallone, i padroni di casa si rifugiano in angolo

10′ Primo squillo della Spal: ci prova il numero dieci D’Andrea, ma Milan c’è

4′ Ancora Baeten in azione fotocopia rispetto a quella di due minuti prima ma stavolta la conclusione è molto debole

3′ Prova a distendersi la Spal ma la difesa granata fa buona guardia

2′ Toro subito pericoloso! Azione di Baeten sulla sinistra, il numero nove entra in area dalla destra ma trova ad opporsi il portiere della Spal

1′ Ha battuto la Spal il calcio d’inizio

Primavera Spal-Torino 0-2: il tabellino

Marcatore: pt 13′ Dellavalle, 39′ Savini

SPAL: Rigon, Borsoi, Saio, Csinger, Nador, D’Andrea, Simonetta, Orfei, Pavlides, Wilke, Sperti. A disp.: Magri, Bugaj, Campagna, Gineitis, Forapani, De Milato, Fiori, Saiani, Fahad, Pinotti, Roda, Abdalla. All. Piccareta.

Torino: Milan; Dellavalle, Savini, Reali, Angori; Garbett, Maugeri, Di Marco, La Marca, Akhalaia, Baeten. A disp.: Vismara, Fiorenza, Pagani, Gregori, Amadori, Barbieri, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Coppitelli.

Primavera Spal-Torino: dove vederla in tv e streaming

Spal-Torino Primavera in diretta sarà trasmessa su SI Live 24, App di Sportitalia.

Calcio d’inizio alle 15

Primavera Spal-Torino: le formazioni ufficiali

