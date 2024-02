Il Torino Primavera punta a raggiungere almeno la seconda posizione del campionato Primavera: il mese di marzo sarà decisivo

Archiviata la pratica Coppa Italia, in cui il Torino affronterà in finale la Fiorentina ad aprile, i granata potranno finalmente concentrarsi sul campionato. L’obbiettivo di Scurto è centrare almeno il secondo posto, che vorrebbe dire accesso diretto alle semifinali scudetto. Per farlo il Toro dovrà riservare tutte le proprie energie sulle prossime gare: a marzo i granata affronteranno avversarie sulla carta abbordabili, ma che non dovranno sottovalutare per non perdere punti preziosi. La classifica al momento non sorride, ma fortunatamente è corta: il Torino occupa il settimo posto a quota 37 punti, a -3 dalla seconda posizione.

Primavera, le avversarie di marzo

Dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro l’Atalanta il Torino ha l’obbligo di ripartire e di rimettersi sui giusti binari. Per farlo i ragazzi di Scurto avranno l’occasione di affrontare un quartetto di gare più che abbordabili. Si partirà il 3 marzo, quando i granata affronteranno il Lecce in terra salentina. I giallorossi non sono gli stessi dello scorso anno e occupano la 15ª posizione in classifica. Nelle ultime due gare hanno però centrato una vittoria e un pareggio, lanciando segnali di ripresa. Poi sarà la volta del Monza, che il Torino ospiterà il 10 marzo. I biancorossi sono sedicesimi a quota 23 punti e hanno vinto soltanto 3 delle ultime 19 partite. Ma la maggior parte dei successi dei ragazzi di Alessandro Lupi è arrivata proprio fuori casa, in cui i lombardi hanno raccolto 12 punti. Il 16 marzo un’altra gara casalinga, questa volta contro il Genoa. I rossoblù occupano la 10ª posizione in campionato a quota 31 punti e stanno vivendo un buon momento di forma. Nonostante l’ultima sconfitta subita contro la Roma i liguri hanno centrato 2 vittorie e un pareggio nelle precedenti tre partite, a dimostrazione che la gara non andrà sottovalutata. Infine i granata giocheranno sul campo dell’Empoli il 30 marzo. Gli azzurri sono in piena crisi e non vincono in campionato dallo scorso 28 gennaio. 8 sconfitte nelle ultime 11 gare hanno portato i toscani in 13ª posizione, a quota 26 punti.