Torino-Sassuolo, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Seconda giornata del campionato Primavera 1, si gioca Torino-Sassuolo. Per la squadra granata quella di oggi è l’ultima gara al Piola di Vercelli, a partire dalla prossima partita casalinga la formazione di Scurto si avvicinerà a casa e giocherà infatti a Orbassano. Nella partita di questo pomeriggio i granata vogliono dare continuità al successo della prima giornata sul campo del Genoa (vittoria 4-3) e proseguire la striscia vincente. Il calcio d’inizio è alle ore 16: segui Torino-Sassuolo in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Sassuolo: la diretta

45′ Termina il primo tempo: 1-1 il risultato al duplice fischio.

38′ Il Torino reagisce immediatamente, ma Theiner fa un miracolo

35′ Pareggio del Sassuolo: da calcio di punizione arriva l’inserimento di Baldari, che di testa batte un incolpevole Abati

28′ Il Sassuolo comincia a guadagnare campo, la squadra neroverde sta pian piano uscendo fuori

25′ Grosso rischio per Abati, che non trattiene il pallone in uscita

20′ Ciammaglichella ancora pericoloso da calcio d’angolo, deviazione provvidenziale di un difensore

12′ Il Torino è in pieno controllo della gara, con i neroverdi che faticano a superare la linea di centrocampo

10′ Fallo di Ruszel che interrompe un potenziale contropiede del Sassuolo, l’arbitro gli risparmia il cartellino

7′ Occasione per il Toro! Padula si gira da pochi passi ma la sua conclusione è centrale e trova la respinta del portiere

5′ I granata continuano ad attaccare: c’è un altro calcio d’angolo

2′ GOOOOOL DEL TORINO!!! Dagli sviluppi di un corner Ciammaglichella insacca in rete! Granata in vantaggio!

1′ Calcio d’inizio

Calcio d’inizio alle ore 16.00

Primavera, Torino-Sassuolo 1-1: il tabellino

Mrcatori: 2′ Ciammaglichella (T) 35′ Baldari (S)

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Primavera, Torino-Sassuolo: il prepartita

Senza N’Guessan, convocato da Juric per la partita contro il Genoa, e con un Dembele in meno rispetto alla partita contro il Genoa (il terzino si è trasferito in prestito al Venezia, in serie B), la squadra di Scurto si prepara ad affrontare il Sassuolo potendo però contare sulla qualità di Savva, Ciammaglichella e Gabellini.

Primavera, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Rettore, Savva, Padula, Ciammaglichella, Silva, Dellavalle, Njie, Antolini. A disposizione: Brezzo, Mahari, Acar, Longoni, Mendes, Gabellini, Zaia, Dalla Vecchia, Keita, Muntu, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. A disposizione: Scacchetti, Piantedosi, Vezzosi, Seminari, Rovatti, Caragea, Petito, Neophytou, Danciutiu, Petrosino, Anastasini. Allenatore: Bigica.

Dove vedere Torino-Sassuolo Primavera in streaming e in TV

La partita del campionato Primavera 1, Torino-Sassuolo, è trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.