Torino-Fiorentina, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Due vittorie di fila, contro Ascoli e Genoa, hanno permesso alla Primavera granata di risalire in classifica, portando a casa punti preziosi nella corsa verso la parte sinistra della classifica. Il Toro contro la Fiorentina, nella sfida in programma a Volpiano alle 11, tenterà di raccogliere il terzo successo per provare così ad allontanare ancora di più la zona caldissima. In classifica la squadra toscana ha invece due punti in meno dei granata: rispetto alle ultime stagioni, quella che era una classica per le posizioni di vertici si è trasformata in gara salvezza. Segui Torino-Fiorentina in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Fiorentina: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA TORINO-FIORENTINA PRIMAVERA

Ore 10 Manca circa un’ora all’inizio della sfida del campionato Primavera tra Torino e Fiorentina. Si giocherà al Comunale di Volpiano, che ormai da inizio stagione ospita le sfide interne della squadra Primavera di Cottafava. A breve le squadre scenderanno in campo nel riscaldamento: per i granata è una partita fondamentale nel percorso verso la salvezza. Prima degli ultimi due successi, il Toro era al penultimo posto. Ora ha risalito la china in una classifica che resta comunque cortissima: basta una vittoria per cambiare gli equilibri.

Primavera, Torino-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

Torino-Fiorentina in diretta sarà trasmessa da Sportitalia e da Torino Channel. Sarà possibile seguire la partita con la diretta web di Toro.it.

Primavera, Torino-Fiorentina: la diretta

Calcio d’inizio alle 11

Primavera, Torino-Fiorentina: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali