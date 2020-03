Il messaggio all'Italia del portiere della Primavera Lewis su Instagram

Stop agli allenamenti della Primavera: il portiere della Primavera Luca Robert Lewis è tornato a New York, Greco torna a Roma

Serie A ferma, Primavera altrettanto: i giovani calciatori del Toro hanno dovuto sospendere tutte le attività e molti di loro ne hanno approfittato per ricongiungersi alle loro famiglie come il portiere Luca Robert Lewis. L’estremo difensore americano, infatti, ha fatto ritorno a New York dove ha ritrovato i suoi cari senza tuttavia dimenticare l’Italia e il Toro. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una story con un messaggio dedicato proprio al nostro Bel Paese. Un messaggio inequivocabile: “Il mio cuore è con l’Italia”. Anche Freddi Greco ha salutato Torino per tornare a casa, a Roma.

Primavera, campionato sospeso come gli allenamenti

L’emergenza da Covid-19, dunque, ha seriamente coinvolto anche i campionati di calcio di tutte le categorie tanto che la Lega Serie A, ancora prima delle decisioni che hanno portato il Coni a sospendere tutte le attività sportive per almeno un mese, aveva deciso di stoppare il campionato Primavera. Il Torino di Sesia, dunque, resterà fermo fino a data da destinarsi con ancora due partite da recuperare: quelle contro Sampdoria e Bologna, già rinviate nelle settimane precedenti lo stop ufficiale e definitivo. E ad essere rinviato, come già reso noto nei giorni passati, è stato ovviamente anche il torneo di Viareggio.