Il campionato Primavera sospeso fino a data da destinarsi: è UFFICIALE - Toro.it

La Lega serie A ha comunicato la sospensione ufficiale del campionato Primavera fino a data da destinari: il Torino era già fermo da due settimane

Il campionato Primavera si ferma fino a data da destinarsi a causa dell’emergenza dovuta al pericolo di diffusione del Coronavirus: è quanto ha deciso la Lega serie A che ha rinviato tutte le partite in programma da domani in poi. Non è quindi ancora chiaro quando il Torino di Marco Sesia tornerà in campo: ricordiamo che erano già state rinviate anche le precedenti due partite della formazione granata, che avrebbe dovuto disputare contro la Sampdoria e il Bologna.

Primavera: rinviato anche il Torneo di Viareggio

E a proposito di formazioni giovanile, è notizia di qualche giorno fa che anche il Torneo di Viareggio 2020 è stato rinviato a data da destinarsi. La tradizionale manifestazione si sarebbe dovuta disputare dal 16 al 30 marzo, ma l’organizzazione ha optato per il rinvio. Alcune società straniere, come il Rayo Vallecano e il Botafogo, avevano tra l’altro declinato l’inviato non appena il Coronavirus aveva iniziato a diffondersi in Italia. L’auspicio degli organizzatori è quello di far disputare il Torneo di Viareggio entro la prossima estate.