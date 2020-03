Rinviato il Torneo di Viareggio: l'edizione 2020 comunque si farà - Toro.it

Dal 16 al 30 marzo si sarebbe dovuto svolgere il Torneo di Viareggio: la manifestazione è stata però rimandata a causa dell’allarme Coronavirus

Il Coronavirus ferma anche il Torneo di Viareggio. L’edizione del 2020 della storica manifestazione dedicata alle formazioni giovanili, che si sarebbe dovuta rimandare dal 16 al 30 marzo, è stata rimandata a data da destinarsi. Non cancellata però. La Coppa Carnevale si farà ma non è ancora noto quando: come anche gli organizzatori hanno spiegato, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina, la priorità ora è la salute pubblica.

Viareggio Cup 2020: il Torino ci sarà

Come da tradizione anche il Torino avrebbe partecipato a questa edizione del Torneo di Viareggio: la squadra granata era stata inserita nel girone 7 insieme a Empoli, Cosenza e Rayo Vallecano. Proprio la società spagnola, così come i brasiliani del Botafogo, negli scorsi giorni avevano comunicato la loro decisione di rinunciare alla partecipazione alla manifestazione proprio a causa del Coronavirus. Gli organizzatori avevano inizialmente pensato di sostituire i due club con altre società italiane ma, considerati gli sviluppi degli ultimi giorni, hanno deciso di rinviare il Torneo.