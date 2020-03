Torino Primavera in zona playout: ma Sesia ha tempo per svoltare - Toro.it

Scavalcato dalla Fiorentina, il Torino Primavera si ritrova in piena zona playout: i granata hanno dieci partite per tirarsi fuori. E il calendario…

Guardare la classifica senza preoccupazioni è un esercizio difficile, ultimamente, nel mondo del Torino. Che si parli di prima squadra o, come in questo caso, di Primavera. I Torelli di Sesia non scendono in campo dal 22 febbraio, giorno della sconfitta di Cagliari – l’emergenza Coronavirus ha infatti fatto saltare le sfide contro Sampdoria e Bologna -, ma pur senza giocare sono scivolati ieri in piena zona playout. Se il campionato finisse oggi, i granata disputerebbero lo spareggio salvezza (con gare di andata e ritorno) contro il Pescara.

La Fiorentina vince: il Torino è in zona playout

A mettere nei guai il Toro è stata la Fiorentina: i viola, nella sfida valevole per la 22^ giornata, hanno battuto il Napoli superando così i granata che restano fermi a 22 punti ma ora sono tredicesimi. A 24 lunghezze ci sono ora i toscani in compagnia di Lazio e Sassuolo. Tutte e quattro le squadre hanno giocato fin qui lo stesso numero di partite (venti), ma i neroverdi scenderanno in campo alle 14.30 contro il Pescara.

Primavera, il calendario è occasione e pericolo

Gli abruzzesi, quattordicesimi a 15 punti, restano a distanza di sicurezza dal Torino. Ma nelle dieci partite che ancora mancano alla fine l’obiettivo sarà tirarsi fuori dal marasma della zona calda, troppo rischiosa. Il calendario, in tal senso, proporrà partite cruciali: da qui a maggio, i granata sfideranno Lazio, Pescara e Sassuolo.

Il primo appuntamento, però, sarà il 14 marzo prossimo. Al Filadelfia dovrebbe arrivare (cautela d’obbligo, vista l’incertezza della situazione) il Chievo fanalino di coda. Occasione ghiotta per tornare a far punti.