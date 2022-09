Sabato è il programma Torino-Juventus, sfida tra prima e seconda della classifica: una partita che meriterebbe una cornice come il Filadelfia

Il derby Torino-Juventus a… Vercelli: si fa fatica persino a scriverlo e leggerlo. Ma è difficile anche pensare che la partita tra le due squadre di Torino possa essere giocato in un’altra città: eppure è successo lo scorso anno, quando granata e bianconeri si sono affrontati al Vittorio Pozzo di Biella, potrebbe accadere di nuovo fra meno di una settimana quando, almeno per il momento, è in programma il derby d’andata del campionato Primavera 1 al Silvio Piola di Vercelli. Ci auguriamo però che la partita possa essere disputate al Filadelfia, in quello che dovrebbe essere l’impianto di casa della squadra di Giuseppe Scurto e che invece da qualche anno è di fatto a uno esclusivo della Prima squadra.

Primavera, Torino-Juventus sabato alle 13: la squadra di Juric sarà a Napoli

Sabato 1 ottobre alle 13, quando verrà fischiato il calcio d’inizio di Torino-Juventus, la Prima squadra al Filadelfia non ci sarà: a quell’ora Ricardo Rodriguez e compagni saranno sul pullman che li porterà dall’hotel di Napoli che li ospiterà dal giorno precedente allo stadio Diego Armando Maradona, dove alle 15 affronteranno la formazione di Luciano Spalletti. Sarebbe però poter allora vedere i vari Passador, Dellavalle, N’Guessan, Gineitis, Ansah, Dell’Aquila e tutti gli altri calcare il prato dove si è fatta la storia del Toro per una partita che non è mai come le altre e che quest’anno è anche la sfida tra la prima e la seconda della classifica: guidano i granata con 13 punti conquistati in 5 partite, seguono a ruota i bianconeri con 11 punti. Inoltre, ne siamo certi, al Filadelfia i giovani calciatori granata potrebbe contare anche sul supporto dei tifosi, sempre presenti in gran numero negli anni del primo ciclo di Federico Coppitelli, quando il Filadelfia era lo stadio di casa. Per una partita come quella contro la Juventus la risposta del pubblico sarebbe certamente ancora più forte: tocca ai dirigenti granata, da Urbano Cairo a Ruggero Ludergnani, decidere cosa fare. Giocare al Filadelfia non è e non sarà mai come giocare in un altro campo e addirittura in un’altra città.