Gli uomini di Alberto Aquilani hanno agguantato la qualificazione nei minuti di recupero contro la Roma grazie alla rete di Krastev

Gara spettacolare quella andata in scena allo Stadio Ricci di Sassuolo tra Fiorentina e Roma. I viola sono riusciti ad ottenere il pass per le semifinali dopo una grande battaglia contro i giallorossi. Questi erano andati in vantaggio di due gol dopo il primo quarto d’ora del primo tempo, grazie alle reti di Pagano e Padula. Immediata la reazione della Fiorentina, che ha prima accorciato le distanze e poi pareggiato con Di Stefano. Nel secondo tempo è stato ancora Pagano a riportare in vantaggio i capitolini, che però hanno dovuto arrendersi alla rete di Krastev al 92′ minuto. 3-3 il risultato finale, che qualifica gli uomini di Aquilani grazie a un miglior piazzamento in classifica nella regular season. Appuntamento a martedì 6 giugno alle ore 20:00, per Toro-Fiorentina.