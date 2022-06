Sei giocatori appartenenti al settore giovanile del Toro sono stati convocati in Nazionale, tra di loro c’è Garbett

Sicuramente per il Toro rappresenta una grande soddisfazione il fatto che sei calciatori appartenenti al settore giovanile granata siano stati convocati dalle rispettive squadre Nazionali. Tra i sei giovani del Toro che sono stati chiamati in Nazionale c’è Bilario Azizi, convocato dall’Albania U19 per le due amichevoli contro il Montenegro U19 che si disputeranno il 5 e 7 giugno. Gvidas Gineitis invece è stato convocato dalla Lituania U17 per la partita del 7 giugno contro l’Irlanda del Nord, gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo U21. Convocazione nella Nazionale maggiore della Nuova Zelanda per la partita del 14 giugno contro la Costa Rica per Matthew Garbett. Mentre, Alieu Nije è stato chiamato dalla Nazionale svedese per l’Elite Training Camp che si terrà dal 2 al 7 giugno a Stoccolma. Audinis Nojus prenderà parte della Coppa del Baltico con la Lituania U17 dal 24 giugno al 4 luglio. L’elenco dei sei si conclude con Edoardo Casadei, che disputerà con l’Italia U15 l’amichevole contro l’Inter U15 in programma il 1 giugno.