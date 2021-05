Torino-Inter, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

E’ un testacoda, o poco ci manca. Da una parte il Torino di Federico Coppitelli, che si è rialzato con la vittoria di Ascoli ma naviga al penultimo posto della classifica; dall’altra l’Inter, che con 40 punti e tre vittorie nelle ultime quattro guarda tutti dall’alto. A Volpiano si intrecciano sogno scudetto e corsa salvezza. I granata inseguono i playout ma soprattutto sperano nella riforma del campionato: la Lega ha approvato l’allargamento a 18 squadre, così il Toro potrebbe salvarsi d’ufficio (retrocederebbe solo l’ultima in classifica) e continuare l’avventura in Primavera 1 anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio all’e ore 15, la diretta è qui, su Toro.it.

45′ Quattro minuti di recupero.

44′ GOOOOOOOOOOL DEL TORO! Continella sbaglia il rigore, ma Larotonda segna in ribattuta!

43′ Calcio di rigore per il Toro! Hoti liscia il pallone e manda in porta Karamoko, che serve Cancello, Stankovic lo stende (ammonito) e Continella segna. Ma l’arbitro fischia prima della rete e assegna il rigore.

41′ Horvath dal limite: tiro sballato e palla sul fondo.

38′ Tentativo di Oristanio: palla fuori di nulla.

33′ SOSTITUZIONI: dentro Lindkvist e Bonfanti al posto di Kinkoue e Fonseca nell’Inter; Coppitelli inserisce Larotonda e Foschi al posto di Kryeziu e Todisco.

32′ Ci prova ancora Fonseca, ben contrastato da Ferigra: la sua girata è controllata da Sava.

30′ Ammonito Casadei

28′ GOOOOOOOOOOOOOL DEL TORO: HA SEGNATO CANCELLO! Rimessa lunga di Todisco, Cancello protegge palla e manda in rete in semirovesciata.

24′ SOSTITUZIONE nel Toro: dentro Horvath, fuori La Marca.

20′ SOSTITUZIONI per Coppitelli: in campo Cancello e Continella al posto di Vianni e Lovaglio.

18′ SOSTITUZIONE nell’Inter: dentro Oristanio per Wieser.

14′ Fonseca va via a Celesia e Ferigra e calcia: Sava blocca.

9′ Protesta l’Inter per un presunto contatto tra Satriano e Celesia in area: il 3, però, interviene in modo regolare.

5′ Vezzoni centra da sinistra, Fonseca e Casadei arrivano contemporaneamente sul pallone ma mandano fuori!

1′ Si riparte a Volpiano!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo.

44′ Ci prova Savini da fuori! Palla a lato di nulla.

36′ GOL dell’Inter: pareggia Casadei. Direttamente da calcio di punizione, l’8 la mette sotto l’incrocio e batte Sava.

35′ Todisco ferma Fonseca con un fallo al limite dell’area: ammonito.

30′ Casadei calcia dall’interno dell’area, Kryeziu devia fuori: altra occasione per l’Inter.

29′ Cross dalla destra di Zanotti, Fonseca svetta su Ferigra ma manda fuori di testa.

27′ La partita scorre su ritmi alti, ma le occasioni latitano.

21′ Sottini riceve al limite e calcia dalla distanza: la staffilata termina fuori di nulla!

16′ Ammonito La Marca per un fallo su Zanotti.

13′ Vezzoni mette in mezzo, Hoti stacca in mezzo a tre, doppia deviazione e palla fuori di poco.

9′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOO! Tiro pazzesco di Lovaglio! Il 7 parte da destra, rientra sul mancino e calcia dal limite: palo e rete, che spettacolo!

6′ Avvio equilibrato tra granata e nerazzurri. Coppitelli conferma il 4-2-3-1 con Karamoko alle spalle di Vianni.

1′ Partiti! Inizia Torino-Inter a Volpiano.

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Inter 3-1: il tabellino

Marcatori: pt. 9′ Lovaglio (T), 36′ Casadei (I), st. 28′ Cancello (T), 44′ Larotonda (T)

Ammoniti: pt. 16′ La Marca (T), 35′ Todisco (T), st. 30′ Casadei (I), 43′ Stankovic (I)

Torino (4-2-3-1): Sava; Todisco (dal 33′ st. Foschi), Ferigra, Celesia, Greco; Kryeziu (dal 33′ st. Larotonda), Savini; Lovaglio (dal 20′ st. Continella), Karamoko, La Marca (dal 24′ st. Horvath); Vianni (dal 20′ st. Cancello). A disposizione: Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Tesio, Edo, Favale. Allenatore: Coppitelli

Inter (3-5-2): Stankovic: Youte (dal 33′ st. Lindkvist), Hoti, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser (dal 18′ st. Oristanio), Vezzoni; Fonseca (dal 33′ st. Bonfanti), Satriano. A disposizione: Magri, A. Moretti, Dimarco, Mirachi, L.Moretti, Squizzato, Goffi, Rovida, Akhalaia. Allenatore: Madonna

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Primavera, Torino-Inter: il prepartita

Il Torino ha recuperato Karamoko, contro l’Ascoli. Il classe 2001 ha scontato la lunga squalifica ed è tornato inamovibile nell’undici di Coppitelli. Il tecnico punterà su Vianni in attacco, autore del gol vittoria nell’ultima uscita, mentre Horvath è ancora in ballottaggio. L’ex Spal, nell’ultima uscita, aveva ritrovato il campo dopo due esclusioni per scelta tecnica.

Primavera, Torino-Inter: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Inter in diretta TV e streaming è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, in streaming sull’APP Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com) e da Torino Channel. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino: Sava, Todisco, Greco, Ferigra, Kryeziu, Celesia, Lovaglio, Savini, Karamoko, Vianni. A disposizione: Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Foschi, Larotonda, Tesio, Continella, Horvath, Cancello, Edo, Favale. Allenatore: Coppitelli

Inter: Stankovic, Zanotti, Sottini, Youte Kinkoue, Hoti, Sangalli, Vezzoni, Casadei, Satriano Costa, Fonseca, Wieser. A disposizione: Magri, A. Moretti, Dimarco, Mirachi, L.Moretti, Lindkvist, Squizzato, Goffi, Oristanio, Rovida, Akhalaia, Bonfanti. Allenatore: Madonna