Campionato Primavera in ripresa dopo uno stop forzato a causa Covid: ecco quando si recupera il derby tra Torino e Juventus

Riparte il campionato Primavera, stoppato sul più bello a causa del Covid. Si riparte con la quindicesima giornata, inizialmente prevista per il 7, 8 e 9 gennaio ma lasciata in stand by fino ad ora, secondo la volontà della Lega Serie A. Il Toro, reduce dalla vittoria col Bologna e la socnfitta con l’Inter, riparte col botto, avendo in programma subito il derby della Mole, che si disputerà sabato 29 gennaio alle ore 17.00 a Biella e chiuderà il giro. Tutti i recuperi sono infatti previsti tra il 28 e il 29.