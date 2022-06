L’ex tecnico delle giovanili di Palermo, Spal e Roma prenderà il posto di Coppitelli. Superato Palladino, fino a ieri in netto vantaggio

Il Torino ha trovato l’accordo con il nuovo allenatore della formazione Primavera. Si tratta di Giuseppe Scurto, ex tecnico di Spal e Palermo, in quest’ultima annata alla guida dell’Under 18 della Roma. Sarà lui il sostituto di Federico Coppitelli, nonostante fino a ieri sembrasse in netto vantaggio Raffaele Palladino. I tentennamenti dell’ex Juventus hanno portato la società granata a puntare su Scurto, che sul piatto aveva anche le intriganti offerte del Giugliano per la Serie C e del Lecce per la Primavera. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà lui a condurre il primo allenamento della stagione in programma il 10 luglio.