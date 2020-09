Primavera, è di nuovo Coppa Italia: contro la Sampdoria per prendersi il derby - Toro.it

Giovanili / Dopo la vittoria contro lo Spezia al primo turno, il Torino Primavera si gioca contro la Sampdoria gli ottavi contro la Juventus

Marcello Cottafava conosce bene il prato sintetico di Bogliasco, dove ha allenato per un anno la Sampdoria che ora si pone sulla strada del suo Torino Primavera. Domani, 30 settembre 2020, alle ore 15, i Torelli scenderanno su quel campo, a tre giorni dalla sconfitta in campionato contro il Sassuolo, per sfidare i blucerchiati in Coppa Italia. La trasferta è da dentro o fuori, uno scontro diretto che mette in palio gli ottavi di finale contro la Juventus. E per il Toro sarebbe il primo derby stagionale.

Coppa Italia Primavera: il Toro di scena a Genova

I granata, in Coppa, hanno battuto una settimana fa lo Spezia a Volpiano, mentre i blucerchiati – che in due giornate di campionato hanno perso alla prima contro l’Inter e pareggiato contro la Lazio – hanno sconfitto la Virtus Entella.

Cottafava si aspetta ulteriori miglioramenti, dopo quelli osservati domenica in Primavera 1. Il gruppo granata è in costruzione ma sta crescendo, variando titolari e assetto tattico per trovare la giusta quadratura. Potrebbe così esserci spazio per i nuovi arrivati Horvath e Kryeziu, ex Spal forti candidati a prendersi un posto stabile nell’undici. Davanti, il tecnico spera nel bis di Vianni e Cancello, entrambi in gol nella sfida contro lo Spezia. La coppia d’attacco può essere decisiva nella gara secca per prendersi il derby contro la Juventus.