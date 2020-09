LIVE Coppa Italia Primavera, Sampdoria Torino 0-0 - Toro.it

Sampdoria-Torino, la diretta live della partita di Coppa Italia Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo aver archiviato la partita di campionato contro il Sassuolo, per il Torino Primavera è di nuovo ora di scendere in campo per la sfida contro il Sampdoria valida per il secondo turno di Coppa Italia. Un traguardo raggiunto dalla formazione di Cottafava grazie alla vittoria della settimana scorsa contro lo Spezia, superato per 2-0 dalle reti di Vianni e Cancello. Il calcio di inizio per la sfida contro i doriani è alle ore 15: seguite la diretta di Torino-Spezia in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Sampdoria-Torino: la diretta

45′ AMMONITO Celesia: il granata atterra Somma al limite dell’area e regala una punizione pericolosissima alla Sampdoria

43′ E’ ancora Francofonte a dare problemi al Toro: bravo Aceto a chiudere in angolo

40′ AMMONITO Tesio: il granata riceve il primo giallo del match per il fallo da dietro si Francofonte

39′ Ancora Sava protagonista: bloccato il cross della Samp che continua a spingere alla ricerca del vantaggio

34′ Ancora Horvath in avanti per i granata: l’attaccante scambia con Favale poi però spreca tutto

32′ Niente da fare per il Toro che non riesce a sfondare e viene nuovamente fermato dalla difesa doriana che blocca Horvath e fa ripartire la squadra di Tufano

27′ Ottimo intervento del portiere del Torino Sava che blocca il pallone e dice di no a Siatounis

25′ Fallo su Favale che viene bloccato da Francofonte

22′ Conclusione del Toro con Greco che non crea però particolari problemi al portiere Samp

20′ Ci prova il Toro ma in questa prima parte del match è la Sampdoria a crescere e gestire il pallino del gioco

17′ Cerca di ripartire il Torino e o fa con Greco che blocca il calcio d’angolo della Sampdoria e si lancia verso la metà campo blucerchiata. Buon intervento di Brentan a fermarlo

15′ Resta a terra Celesia per un brutto fallo: il direttore di gara lascia proseguire

10′ Pericolosissima la Sampdoria che sul cambio di fronte trova la conclusione con Marrale: palla deviata da Aceto sulla traversa

9′ Ancora il Toro pericoloso su calcio d’angolo: dopo il corner conquistato da Greco è Siniega a chiudere di poco alto sopra la traversa

6′ Il Torino restituisce il favore con Horvat che di destro lascia partire un missile che sfiora l’incrocio dei pali

5′ Ed è proprio la Sampdoria a trovare la prima vera conclusione del match con Francofonte che fa venire i primi brividi alla retroguardia granata: palla di poco fuori

3′ Non parte male il Torino che si fa vedere in avanti bloccato però dal rientro dei doriani che chiudono gli spazi e ripartono

1′ Iniziata Sampdoria-Torino: sono i granata a gestire il primo pallone del match

Primavera, Sampdoria-Torino 0-0: il tabellino

Primavera, Sampdoria-Torino: il prepartita

Ore 14:55 Pochi minuti al via della sfida tra Sampdoria e Torino: le due formazioni sono rientrate da poco negli spogliatoi dopo il riscaldamento. E’ tutto pronto per il secondo turno di Coppa Italia Primavera

Ore 14:30 Giornata nuvolosa ma non fredda in quel di Genoa dove, a mezz’ora al fischio di inizio di Sampdoria-Torino, le due squadre stanno svolgendo il consueto riscaldamento prepartita. La squadra di Cottafava è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Sassuolo mentre per la Coppa Italia è stata la vittoria contro lo Spezia a permettere ai granata di raggiungere i blucerchiati al secondo turno.

Primavera, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria: Zovko, Aquino, Napoli, Brentan, Angileri, Canovi, Somma, Siatounis, Bellucci, Francofonte, Marrale. A disposizione: Saio, Doda, Yepes Laut, Pedicillo, Sepe, Paoletti, Krawczyk, Miceli, Trimboli, Gaggero, Ercolano, Montevago. Allenatore: Tufano

Torino: Sava, Aceto, Celesia, Tesio, Portanova, Greco, Siniega, Kryeziu, Ibrahimi, Horvath, Favale. A disposizione: Pirola, Dellavalle, Juricic, La Rotonda, Fimognari, Lovaglio, Vianni, Guerini, Cancello, Edo. Allenatore: Cottafava