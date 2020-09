Cottafava da Volpiano: "Su questo campo le giocate sono più difficili" - Toro.it

Le parole di Marcello Cottafava al termine di Torino-Sassuolo 0-1: l’allenatore della Primavera commenta la seconda sconfitta in campionato

Marcello Cottafava, allenatore del Torino Primavera, commenta ai microfoni di Torino Channel la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico, intervenuto dal campo di Volpiano dove la formazione giovanile ha disputato tutte le partite casalinghe nelle ultime due settimane: “Vitale ha fatto parate importanti sia nel primo che nel secondo tempo. Sul corner di Siniega ne ha fatta una strepitoso. Dal punto di vista delle occasioni create sono contento, ma sono anche ovviamente arrabbiato perché non abbiamo concretizzato. Quando vedo dedizione e spirito di sacrificio non rimprovero nulla. E’ una prestazione migliore sia di quella contro la Lazio che di quella contro lo Spezia. La qualità del campo condiziona le giocate, dobbiamo essere più “adulti” per capire alcune situazioni. Il rigore è stato un po’ regalato”.

“Ancora non conosco al 100% questa squadra”

Sui moduli: “Sono soddisfatto. Abbiamo tolto la profondità al Sassuolo e siamo riusciti a non farli andare sul fondo per crossare. Nel fraseggio abbiamo trovato le punte, quello che avevo chiesto è stato fatto”.

Cottafava prosegue: “Questo Toro ancora non lo conosco al 100% e i ragazzi non si conoscono tra di loro. Ci sono stati tre nuovi acquisti alla fine di questa settimana. Io vedo un grande potenziale”.

Sui tre nuovi acquisti, Sava, Horvath e Kryeziu: “Sono importanti tanto quanto gli altri, tutti possiamo essere determinanti. Horvath ha già dimostrato di essere importante, può darci qualcosa negli uno contro uno; Sava ha dato sicurezza con i piedi e nelle uscite. Possono dare tanto e sono utili alla causa, ci daranno una mano”.

Verso la Sampdoria in Coppa Italia: “Se sul sintetico possiamo fare meglio? Difficile a dirsi ma può essere, anche se il sintetico di Bogliasco non me lo ricordo bellissimo. Dobbiamo trovare più consapevolezza nei nostri mezzi”.

Cottafava sui moduli e i nuovi acquisti

Cottafava poi prosegue rispondendo alle domande dei giornalisti. “I nuovi arrivi? Sono tre giocatori di valore, Kryeziu e Horvath sono entrati in un momento non facile ma avranno tempo di darci una mano”. Sulla fase offensiva e sui tempi per migliorarla: “Questi ragazzi devono migliorare sotto tutti i punti di vista. E’ una squadra in costruzione. Abbiamo rischiato poco oggi, è difficile fraseggiare su questo campo ma nonostante questo abbiamo creato tanto”.

Sul 4-4-2 e sui moduli camaleontici: “Io non ho potuto sperimentare prima dell’inizio del campionato, quindi sono quasi degli esperimenti. Cerco di mettere la squadra in campo affinché trovi soddisfazione sia in fase di possesso che di non possesso”.