Il Torino ha proposto a Ruggero Ludergnani il ruolo di Responsabile del Settore giovanile: è un’idea di Davide Vagnati

Davide Vagnati ci riprova: dopo il fallimento con la Primavera dello scorso anno, quando gestì il mercato e decise di affidare la guida della squadra a Marcello Cottafava (una scelta di certo non indovinata), ora sta nuovamente provando a mettere le mani sul Settore giovanile, con il beneplacito del presidente Urbano Cairo. Il Torino ha infatti avviato i contatti con Ruggero Ludergnani (il Responsabile del Settore giovanile della Spal che a Ferrara per alcuni anni ha lavorato fianco a fianco proprio con l’attuale dt granata), che potrebbe prendere il posto di Massimo Bava.

Il presidente della Spal: “Il Torino interessato a Ludergnani? Sì, mi risulta”

Ludergnani, va detto, negli ultimi anni ha svolto un buon lavoro con le giovanili della Spal, basti pensare che la Primavera quest’anno ha chiuso il campionato al settimo posto, perdendo all’ultima giornata la possibilità di giocare i playoff scudetto. La conferma della trattativa tra il Torino e Ludergnani è arrivata direttamente dal presidente del club di Ferrara, Walter Mattioli, in conferenza stampa: “Siamo molto contenti del lavoro svolto da Ruggero Ludergnani in questi anni. Sicuramente avrà delle richieste perché ha lavorato molto bene, sarà lui a decidere cosa fare, è un peccato perderlo, farò di tutto perché non accade. Se mi risulta un interesse del Torino per lui? Sì, mi risulta”.

Torino, Bava può andare via

Pur con un budget di mercato ridotto all’osso, Massimo Bava in questi anni è riuscito a riportare la Primavera del Torino ai vertici del calcio italiano, grazie anche al lavoro di allenatore come Moreno Longo e Federico Coppitelli (vincitori in totale di quattro trofei: uno scudetto e una Supercoppa italiana il primo, una Coppa Italia e una Supercoppa il secondo). Senza considerare i vari giocatori che sono poi arrivati tra i professionisti, basti penare a Kevin Bonifazi, preso a zero dal Siena dopo il fallimento toscano e rivenduto alla Spal di Vagnati per circa 11/12 milioni.