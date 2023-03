Quarti di finale del Torneo di Viareggio: Torino-Rappresentativa Serie D, diretta, tabellino e aggiornamenti della partita del Torino U18

Continua il Torneo di Viareggio per il Torino Under 18 allenato da Antonino Asta. Oggi alle ore 15:00, allo Stadio Comunale di Porcari, la sfida alla Rappresentativa Serie D valida per i quarti di finale. I granata agli ottavi di finale hanno superato il Monterosi con un netto 5-0. Nel girone invece, sono arrivate le vittorie contro Pontedera (6-0) e APIA (8-0) e il pareggio contro il Don Torcuato (1-1). La squadra granata sembra avere tutte le carte in regola per continuare alla grande il torneo.

Viareggio, Torino-Rappresentativa Serie D: la diretta

15′ OCCASIONE per il Torino: destro di Barzago, deviato, che termina fuori di pochissimo

13′ AMMONITO De Marco

13′ Barzago serve De Marco al limite, il tiro di quest’ultimo è murato

10′ Dopo un paio di minuti in cui il gioco è stato fermo per soccorrere Corona, la partita ora riprende

8′ Corona va giù dopo un contrasto al limite dell’area, l’arbitro lascia proseguire

4′ OCCASIONE per la Rappresentativa. Servalli non trattiene un cross, la palla arriva a Carnevale il cui tiro viene murato da un difensore granata

3′ Baranzago ci prova dal 25 metri ma calcia alto

1′ Inizia la partita. Primo pallone giocato dal Torino

Viareggio, Torino-Rappresentativa Serie D 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 13′ De Marco

Viareggio, Torino-Rappresentativa Serie D: il prepartita

ore 14.30 Manca circa mezz’ora al fischio d’inizio della sfida tra Torino e Rapp di D. Per la sfida alla selezione di Giannichedda, Asta ha scelto ancora una volta per guidare l’attacco. Il figlio di Giorgio ha messo a segno cinque gol tra eliminatorie e ottavi di finale.

Viareggio, Torino-Rappresentativa Serie D: le formazioni ufficiali

