“L’età di Messias non è un problema, può giocare fino a 38 anni. Può fare tutti i ruoli dalla metà campo in su, a parte la punta centrale”

“…’Fossi in voi lo prenderei, lo porterei in ritiro e lo valuterei’, avevo detto a Tullio Gritti, secondo di Gasperini, dopo un’amichevole contro il Genoa. Accennai qualcosa anche a Bava, nessuno mi prese sul serio”. Un anno prima Ezio Rossi aveva notato Messias (“Solo un cieco non se ne sarebbe accorto”) e dopo quell’incontro la vita dell’attaccante del Crotone è cambiata. Il brasiliano inizia ad allenarsi con Ezio Rossi, comincia a giocare col Casale, in Eccellenza. La sua storia l’ex giocatore e allenatore granata l’ha raccontata a Toro.it Live (a fine articolo il video integrale). Oggi Messias, affacciatosi tardi alla Serie A, è un calciatore seguito non solo dai granata ma anche da altre big. “Messias è il giocatore ideale per Juric. Questa volta è stato scelto un allenatore che può dare un’anima a questa squadra, quella che negli ultimi 16 anni anno dopo anno si è persa, e Messias può essere la salvezza del Toro”. E sulle caratteristiche: “A parte la punta centrale, dalla metà campo in su può fare qualsiasi ruolo, può fare l’esterno sinistro, il trequartista, la seconda punta, ha facilità di corsa e intelligenza tattica e si adatta a qualsiasi ruolo. Ha qualità non solo tecniche ma soprattutto fisiche, quella è la sua forza”. L’età non sembra essere un problema secondo Rossi: “Messias potrà giocare anche fino a 38 anni, prima praticamente si è conservato, ha iniziato a giocare con certi carichi di lavoro a 24-25 anni, solitamente si inizia a giocare nelle Prime squadre a 19”.

“Messias è l’ideale vice Ilicic”

“Per me è l’ideale vice Ilicic, è un mancino, gli piace partire da destra, ha meno forza fisica ma ha più resistenza, si sacrifica. Mi piacerebbe vederlo in una squadra forte come l’Atalanta, Il Torino non so se riuscirà a prenderlo, non se si comporterà sul mercato come negli ultimi anni”.