Dai social / Il brasiliano non ha dimenticato il suo passato in granata e ha acconsentito all’autografo nonostante l’approdo alla Juve

Approdato di recente alla Juventus dopo quattro stagioni in granata, Bremer sembra non aver rinnegato il suo passato sull’altra sponda del Po, che gli ha permesso di ottenere il vero salto di qualità. Lo stesso vale per il popolo granata, incapace di dargli contro nonostante la scelta della rivale per eccellenza. Un addio più doloroso del previsto ma preventivato il suo, che continua a riecheggiare acnora oggi. Tra i più impavidi, un tifoso del Torino che si è intrufolato nella zona dedicata agli autografi e le foto negli States, con una maglietta granata tirata fuori proprio al passaggio del brasiliano. Bremer non si è di certo tirato indietro, firmando la sua vecchia casacca e mostrando un sincero legame e rispetto con il club precedente.