Dai social / Il difensore granata Gleison Bremer ha sfruttato la bella giornata per recarsi con la famiglia sul colle di Superga

Alcuni luoghi hanno un significato speciale e Superga è tra questi, soprattutto per il popolo granata. Lo sa bene Gleison Bremer, tra gli uomini del momento non solo per quanto riguarda il rendimento in campo. Il brasiliano, al Torino ormai dal 2018, ha compreso a fondo l’importanza di quel luogo, che racchiude l’essenza di una delle parentesi più buie del calcio non solo italiano ma mondiale. Aiutato dal bel tempo, ha deciso di salire alla Basilica con la famiglia al completo. Una delle sue familiari ha immortalato il momento, aggiungendo il luogo ed uno scorcio dell’imponente monumento che svetta sulle colline di Torino. Una “gita” che assume un valore diverso rispetto alle altre.