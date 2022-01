Dai social / Segnali positivi da Simone Edera, che si sta allenando per recuperare dopo la rottura del rottura del legamento crociato

La fortuna sembrava aver voltato le spalle a Simone Edera, ma l’incubo è finalmente quasi giunto al termine. L’ala del Torino, nata e cresciuta in granata, si sta infatti preparando a tornare. Lo stop in un Lecce-Reggina del 7 maggio 2021: l’attaccante, ai tempi in prestito al club calabrese, dopo pochi minuti dal suo ingresso, è stato costretto a lasciare il campo a causa della rottura del legamento crociato. Un recupero più lungo del previsto ha caratterizzato le sue giornate, costringendolo a fermarsi per un po’. Ora arrivano però segnali di speranza: Edera ha infatti postato sul suo profilo Instagram un video mentre si allena correndo su uno speciale tapis-roulant, in una vasca riempita d’acqua. La luce in fondo al tunnel è vicina.