Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: ecco il giudizio sulla direzione di Orsato in Cagliari-Torino

Si è confermata appropriata la scelta di designare il miglior arbitro italiano per dirigere la delicata sfida salvezza tra Cagliari e Torino: al Sardegna Arena ne è venuta fuori una partita piuttosto nervosa e ricca di scontri fisici che Daniele Orsato ha tenuto in pugno interrompendo quando dovuto ed evitando che i protagonisti travalicassero i limiti regolamentari data l’alta posta in palio. D’altra parte, grazie alla sua autorevolezza, l’arbitro della sezione AIA di Schio non è ricorso più di tanto all’utilizzo dei cartellini (cinque le ammonizioni, tre per i sardi e due per i piemontesi).

Come ha arbitrato Orsato in Cagliari-Torino?

La prima al 26’ è per Lukic che interviene fallosamente ai danni di Nainggolan, provvedimento che ci sta; al 31’ potrebbe essere ammonito però anche Marin che ferma fallosamente una potenziale ripartenza di Rincon. Il gioco nel primo tempo è spezzettato, diverse le punizioni fischiate ma nessun caso nelle rispettive aree di rigore.

In avvio di ripresa Belotti fa a sportellate con i difensori rossoblù, prima commette un fallo su Ceppitelli e al 49’ saltando col braccio largo colpisce Godin al volto venendo ammonito da Orsato: il Gallo si giustifica argomentando che si tratta di un naturale movimento dovuto al salto per colpire di testa ma Orsato è inflessibile. Al 64’ cartellino giallo inevitabile per Simeone che entra in scivolata sui piedi di Ansaldi. Al 71’ è il turno di Ceppitelli che cerca di fermare con una trattenuta Lukic, in questo caso il direttore di gara lascia giustamente terminare prima l’azione accordando il vantaggio ai granata.

Il bilancio con il Toro

All’87’ anche Zappa è ammonito per una trattenuta, stavolta su Belotti. Nei minuti di recupero timide proteste dei cagliaritani per un tiro ribattuto da N’Koulou nell’area del Torino: le immagini dimostrano chiaramente che non c’è alcun tocco proibito da parte del camerunense poiché il pallone sbatte inequivocabilmente sul fianco. Per Orsato si è trattato della seconda direzione stagionale con il Torino dopo il derby e della ventiquattresima complessiva con un bilancio aggiornato a 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.