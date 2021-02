Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: ecco il giudizio sulla prestazione di Fourneau in Atalanta-Torino

A distanza di due mesi a Francesco Fourneau è stata riaffidata una partita del Torino. E così, come in quel caso, anche stavolta al Gewiss Stadium di Bergamo l’arbitro romano ha tenuto in pugno una partita piuttosto dura magari fischiando tanto ma senza mettere mano finché possibile ai cartellini. Al 14’ il primo gol dell’Atalanta viene annullato in un primo momento dall’assistente Passeri per fuorigioco di Ilicic ma dopo un silent check il direttore di gara convalida poiché al momento del lancio di De Roon lo sloveno è tenuto in gioco da Nkoulou. Al 24’ il primo cartellino giallo del match è per Zaza che salta col gomito alto colpendo Romero e appena due minuti dopo arriva l’ammonizione più che legittima anche per Nkoulou per un intervento pericoloso a piede alto su Malinovskyi.

Belotti e il fair play con l’arbitro Fourneau

Al 33’ un bell’esempio di sportività da parte del Capitano del Torino: Belotti cade al limite dell’area atalantina inseguito da tre difensori e Fourneau fischia un fallo a favore dell’attaccante ammonendo Romero. Ma Belotti fa subito segno di no all’arbitro facendo intendere che non è stato toccato ed è caduto da solo. A quel punto Fourneau ritira punizione ed ammonizione e fa riprendere il gioco scodellando il pallone nel punto della caduta con Belotti che lo restituisce a Gollini facendosi apprezzare per fair play. Al 43’ lo stesso Belotti viene contrastato fallosamente sempre all’ingresso dell’area orobica da Palomino che inizia a trattenerlo fuori ma l’infrazione si concretizza dentro l’area ed è giusto dunque concedere la massima punizione.

Il bilancio con l’arbitro di Roma

Poco da ravvisare nel corso della ripresa nella quale Fourneau ha diretto con lo stesso piglio del primo tempo, senza commettere errori rilevanti e ammonendo solo due altri giocatori: Pasalic all’86’ autore di un intervento in scivolata in ritardo su Belotti e Toloi all’87’ per una trattenuta sempre sul Gallo. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Davide Nicola e secondo pareggio in altrettante gare con l’arbitro della sezione AIA di Roma dopo quello dell’esordio assoluto contro il Crotone due mesi fa.